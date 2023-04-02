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高雄漁港驚見浮屍！警憑這點查出身分 曾和家人說要外出吃飯

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄前鎮漁港有船員今天上午8時20分許，在水道發現浮屍，警消將死者打撈上岸，發現死者上身赤裸，下身穿深色短褲，由本國籍男性，因身上無證件，警方採集指紋，比對出是38歲黃姓男子；據了解，黃最近和女友分手，心情不佳，昨晚曾和家人說要外出吃飯，沒想到發生憾事。

警方指出，今天上午8時20分許，一名在前鎮漁港作業的船員，發現漁港水道內漂浮一具載浮載沉的人體，嚇得趕緊報警。

警消獲報趕抵現場，將男性浮屍打撈上岸，屍體已些許浮腫，經初步目視死者身體無明顯外傷，上身赤裸、下半身僅著黑色短褲、赤腳，為本國籍男性。

由於死者身上無可查詢的身分證件，經採集指紋後比對，查出是家住前鎮區的38歲黃姓男子，隨即通知家屬到場指認無誤。

據了解，黃男近日和女友分手，心情低落，曾有輕生念頭，昨白天外出後，家人一度找不到人，黃男父親原本出門到派出所報失蹤，尚未完成報案，後來家人通知黃父，「兒子已返家」，他才趕回家。

但黃男接近晚餐時刻，又和家人告知要外出吃飯，即步行離家，沒想到，一整晚都沒回家，家人接獲警方通知的噩耗，悲慟不已，警方將調查確切死因。

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高雄前鎮漁港今天上午發現一具上半身赤裸的男浮屍，警消到場，將死者打撈上岸，警方查出是家住前鎮區的黃姓男子。圖／取自高雄前鎮區明孝里長林浤澤臉書
高雄前鎮漁港今天上午發現一具上半身赤裸的男浮屍，警消到場，將死者打撈上岸，警方查出是家住前鎮區的黃姓男子。圖／取自高雄前鎮區明孝里長林浤澤臉書

高雄前鎮漁港今天上午發現一具上半身赤裸的男浮屍，警消到場，將死者打撈上岸，警方查出是家住前鎮區的黃姓男子。圖／取自高雄前鎮區明孝里長林浤澤臉書
高雄前鎮漁港今天上午發現一具上半身赤裸的男浮屍，警消到場，將死者打撈上岸，警方查出是家住前鎮區的黃姓男子。圖／取自高雄前鎮區明孝里長林浤澤臉書

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