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影／樹林佛具店被偷6次渾然不知 報警抓賊追回300萬元贓物

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市樹林區1家佛具藝品店，近3個多月連續6次被偷45件、價值約300多萬元商品，竟渾然不知，直到日前盤點發現數量異常，調閱監視器才看見被小偷光顧。警方獲報鎖定1名慣竊，前天循線逮捕39歲林姓男子、追回贓物。

這家佛具店是因為最近接到網購訂單，準備出貨才發現數量短缺，調閱監視器後赫然看見1名男子，從去年12月起，一共6次進入店內行竊，他若無其事帶著雙肩後背包進入展示間挑貨，直接裝進背包，大搖大擺走出店外。誇張的是，營業時間並非無人顧店，還有監視器，但是從未被發現。

警方上個月30日接獲報案，擴大調閱店內和街上的監視器，鎖定林姓慣竊以車追人，隔天前往他的住處查緝，人贓俱獲。林嫌供稱喜愛佛教文物，偷來的東西都擺在家裡欣賞，沒有變賣。

員警在他家中一共清出11尊佛像、31幅佛畫、2個法螺、1條蜜蠟項鍊總計45件，市價大約300多萬元，警詢後將林男依竊盜罪嫌移送新北地檢署偵辦。

林姓慣竊6次進入佛具店行竊，一共偷了45件商品、價值超過300萬元，過程被監視器錄下。記者林昭彰／翻攝
林姓慣竊6次進入佛具店行竊，一共偷了45件商品、價值超過300萬元，過程被監視器錄下。記者林昭彰／翻攝
林姓慣竊一共偷了11尊佛像、31幅佛畫、2個法螺、1條蜜蠟項鍊總計45件，市價大約300多萬元。記者林昭彰／翻攝
林姓慣竊一共偷了11尊佛像、31幅佛畫、2個法螺、1條蜜蠟項鍊總計45件，市價大約300多萬元。記者林昭彰／翻攝
被林姓慣竊偷走的佛畫被警方追回。記者林昭彰／翻攝
被林姓慣竊偷走的佛畫被警方追回。記者林昭彰／翻攝

監視器 竊盜

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