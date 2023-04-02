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影／樹林佛具店被偷6次渾然不知 報警抓賊追回300萬元贓物
新北市樹林區1家佛具藝品店，近3個多月連續6次被偷45件、價值約300多萬元商品，竟渾然不知，直到日前盤點發現數量異常，調閱監視器才看見被小偷光顧。警方獲報鎖定1名慣竊，前天循線逮捕39歲林姓男子、追回贓物。
這家佛具店是因為最近接到網購訂單，準備出貨才發現數量短缺，調閱監視器後赫然看見1名男子，從去年12月起，一共6次進入店內行竊，他若無其事帶著雙肩後背包進入展示間挑貨，直接裝進背包，大搖大擺走出店外。誇張的是，營業時間並非無人顧店，還有監視器，但是從未被發現。
警方上個月30日接獲報案，擴大調閱店內和街上的監視器，鎖定林姓慣竊以車追人，隔天前往他的住處查緝，人贓俱獲。林嫌供稱喜愛佛教文物，偷來的東西都擺在家裡欣賞，沒有變賣。
員警在他家中一共清出11尊佛像、31幅佛畫、2個法螺、1條蜜蠟項鍊總計45件，市價大約300多萬元，警詢後將林男依竊盜罪嫌移送新北地檢署偵辦。
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