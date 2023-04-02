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板橋五星級建案工人墜樓不治 新北要求立即停工與勞檢
新北市板橋區中山路一段一建案工地，今早發生一名蕭姓男子因維修電梯井而不慎墜樓事件，送醫後傷重不治死亡。新北工務局表示，已經依違反建築法要求立即停工；新北勞檢處也說，已通知要派員檢查，並要求工地配合調查，以保障蕭男權益。
新北消防局指出，60多歲男姓工人在該建案施工時，疑似踩空而從6樓跌至2樓，左腿斷裂、無生命跡象，其他工人趕忙報案，救援人員將他救出後送醫急救。
工務局施工科說明，該建案為板橋區中山路馥華艾美建案，是1幢2棟、地上46層、地下5層，預計共401戶的建案，男性施工人員維修電梯時不慎墜落。
施工科表示，有關施工未做妥安全防範措施導致人員墜落，已依違反建築法第63、89條規定勒令停工及改善，要求現場今日完成必要安全維護後，立即停工；後續必須要有復工計畫書，並通過後才能復工。
勞檢處也說，今上午接獲消防局通報後了解情況，是分包廠商「二全保溫耐火材料有限公司」蕭姓負責人於地上6樓從事電梯井維修工作時，過程中不慎墜落至地上2樓，當場失去生命跡象，經送板橋區亞東醫院急救仍傷重不治死亡。
勞檢處表示，該工程為勞動部職安署所列管丁類工地，已通知該署北區中心派員檢查，並要求該工地停工配合調查，以保障蕭男權益。
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