影／南投六旬婦倒車暴衝撞爛書店 店內慘狀曝光
南投草屯市區今天發生車輛暴衝事故，一輛紅色轎車路邊停車後欲起步，但車子沒前進，反而倒車往後暴衝，撞進附近一家書店，隨後往前撞進另一家餐飲店，幸未波及行人，但民眾全看傻，是車輛故障或操作不慎等，仍有待警方調查釐清。
據了解，該起事故發生在今上午7時許，64歲朱姓婦人駕駛其紅色轎車到草屯市區購物或提款，在碧山路一帶路旁停車，上車發動車輛欲起步，疑因操作不當，車子竟然往後暴衝，倒車撞進左後方一家書店，之後又往前衝進對面一家餐飲店。
而因發生事故當下，受害書店、餐飲店及周邊店家多均未營業，人潮稀落，雖有民眾路過，所幸沒被波及，朱婦則受到輕傷及驚嚇。但車輛暴衝時撞擊力道猛烈，撞壞了兩家店的鐵捲門及櫃檯，文具店內一片狼藉，粗估損失恐超過50萬元。
朱姓婦人向警方供稱，是車輛故障暴衝才會釀禍，草屯警分局則表示，經實施酒測，朱婦酒測值為0，無酒駕情事，但查出，她的駕照已遭註銷，屬無照駕駛，依規定開單舉發，至於是車輛故障、操作不慎或其他肇因仍有待進一步調查釐清。
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