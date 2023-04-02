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桃園冷氣行不明大火燒光機台 女鄰居受困2樓逃出送醫
桃園市桃園區中正三街一處冷氣行今中午發生火警，由於囤放冷媒等易燃物引發鄰里憂慮，但消防隊到場後一小時就撲滅火勢；住同建物二樓的女鄰居原先傳出脫困，後來自行逃出，因有輕微嗆傷，由救護車送醫。起火原因待調查。
桃園市消防局今12時15分獲報，桃園區中正三街某冷氣行起火、大量濃煙竄出，派52人、22車趕赴救援，轄區三民分隊率先在12時20分抵達開始搶救。
現場是地上3層、地下1層RC結構建築物，起火層一樓、延燒二樓夾層，裡面囤放室內外機、冷媒罐等空調器材，消防員由右側小鐵捲門進入灌救，順利在下午1時13分撲滅火勢、2時8分完成殘火處理，粗估燃燒面積20平方公尺，一樓器材、內裝近全毀，起火原因有待火調鑑識釐清。
消防剛到場時，發現二樓住戶彭姓女子（33歲）受困自家廚房，不過她隨即自行逃出，意識清楚僅輕微嗆傷，由救護車送敏盛醫院檢查（預防性送醫），此外無傷亡。
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