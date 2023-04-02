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降低精神急症送醫風險 北市消將辦危機小組訓練

中央社／ 台北2日電

台北市消防局今天表示，統計北市每年出勤執行精神疾病護送案件逾2000件，因此5月將率全國之先辦理跨機關危機處理小組教育訓練課程，並規劃採購防穿刺背心等供前線人員使用。

消防局今天發布新聞稿表示，台北市長蔣萬安今年3月主持治安會報時，體認警察及消防人員過往執行精神危機或行為急症案件時，面對風險往往首當其衝，允諾將全力給予第一線同仁協助，改善警消人員執勤困境；同時請消防局及警察局務必加強教育訓練及採購防護裝備，以提升第一線執法人員的安全。

根據消防局統計資料顯示，台北市每年出勤執行精神疾病護送案件2000餘件，每天平均高達6趟次。

消防局指出，有鑒於精神衛生法於民國111年12月14日修正公布，附帶決議內政部應比照美國推動警察、消防人員危機處理小組CIT（Crisis InterventionTeam）教育訓練計畫，其始於美國田納西州曼菲斯市的警察局，目的在結合警察、消防、衛生、社政等體系，優化第一線人員在行為及精神危機的處遇，除針對精神急症的知識教育之外，也關注不同職類人員的安全、合作和品管等。

有鑑於此，消防局表示，將率全國之先，跨機關合作，結合警察局與衛生局於5月辦理6梯次危機處理小組教育訓練課程，內容包含基礎知識、認識暴力曲線及情緒降階技巧等；警察局也將推派「防身術」及「壓制術」課程專業師資，並結合社會安全網的資源運用與模擬情境演練。

消防局說，已規劃採購防穿刺背心及手套，提供一線消防人員使用，以提升執勤安全。

消防局表示，北市訂定精神病患送醫作業流程，未來將持續透過社會安全網檢視相關個案處理情形，跨機關合作主動提供協助，提升精神疾病患者的協助及預防，從源頭處理、優化現場處置到後續追蹤管理，盼不要再有執法人員傷亡的情事發生。

警察 衛生局

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