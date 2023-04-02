聽新聞
test
0:00 / 0:00
執行清道專案惹民怨 交通隊：持續執法還行人路權
嘉義市警方執行「清道專案」針對民族路人行道上的違停、路霸進行取締，近來引起部分商家批評「吃飽太閒」，也反應機車停車格不足，要機車都停到紅、黃線上？不過，也有商家以「有錢買麵包、沒錢停車嗎」呼籲民眾遵守交通規則。嘉義市交通隊表示，仍會持續執法，維持行人應有的路權。
有市民在社群媒體舖文，「吃飽太閒⋯？民族路的市民得罪誰⋯只因一路人剖網路障⋯整條路大麻煩 門前都沒有機車格⋯⋯」並放幾張警方取締畫面。
但也有商家支持警方取締，在門口擺上小告示牌，「有錢買麵包、沒錢停車嗎」呼籲民眾遵守交通規則。
嘉義市交通隊表示，民族路人行道上常違停、亂放物品影響行人通行，近來又有市民透過議員反應人行道上的違規亂象，其實包括中山路、吳鳳路、民族路都是警方執行的重點。
交通隊表示，一分局、二分局每周排2次「清道專案」，還是取締不完，因為警方沿著一個一個路口取締，整個路段取締完，沒多久之前的取締過的路口又出現違規，就這樣取締過後沒多久就又有民眾違規，然後又有民眾檢舉…
基層員警表示，民族路上其實畫有不少停車格，但是嘉義市民消費習慣將車停到店家前門，即使附近有停車格，他就是不停在車位內，除非這店家前面有停車位，不然，就是臨停在店家前，只圖自己方便，常因此造成交通紊亂。
交通隊表示，仍會持續執行「清道專案」，要還給行人應有的人行空間。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言