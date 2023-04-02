快訊

這次不是放話！汪小菲真的來台灣了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

執行清道專案惹民怨 交通隊：持續執法還行人路權

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市警方執行「清道專案」針對民族路人行道上的違停、路霸進行取締，近來引起部分商家批評「吃飽太閒」，也反應機車停車格不足，要機車都停到紅、黃線上？不過，也有商家以「有錢買麵包、沒錢停車嗎」呼籲民眾遵守交通規則。嘉義市交通隊表示，仍會持續執法，維持行人應有的路權。

有市民在社群媒體舖文，「吃飽太閒⋯？民族路的市民得罪誰⋯只因一路人剖網路障⋯整條路大麻煩 門前都沒有機車格⋯⋯」並放幾張警方取締畫面。

但也有商家支持警方取締，在門口擺上小告示牌，「有錢買麵包、沒錢停車嗎」呼籲民眾遵守交通規則。

嘉義市交通隊表示，民族路人行道上常違停、亂放物品影響行人通行，近來又有市民透過議員反應人行道上的違規亂象，其實包括中山路、吳鳳路、民族路都是警方執行的重點。

交通隊表示，一分局、二分局每周排2次「清道專案」，還是取締不完，因為警方沿著一個一個路口取締，整個路段取締完，沒多久之前的取締過的路口又出現違規，就這樣取締過後沒多久就又有民眾違規，然後又有民眾檢舉…

基層員警表示，民族路上其實畫有不少停車格，但是嘉義市民消費習慣將車停到店家前門，即使附近有停車格，他就是不停在車位內，除非這店家前面有停車位，不然，就是臨停在店家前，只圖自己方便，常因此造成交通紊亂。

交通隊表示，仍會持續執行「清道專案」，要還給行人應有的人行空間。

有市民在臉書上舖文及照片批警方大動作取締民族路。圖／翻攝臉書
有市民在臉書上舖文及照片批警方大動作取締民族路。圖／翻攝臉書
嘉義人貪圖方便，經常將車臨停在商家門口。記者李宗祐／攝影
嘉義人貪圖方便，經常將車臨停在商家門口。記者李宗祐／攝影
對於警方取締動作有市民反應「吃飽太閒」。圖／翻攝臉書
對於警方取締動作有市民反應「吃飽太閒」。圖／翻攝臉書
對面就有停車場，民族路上有店家在門口擺上看示牌，「有錢買麵包、沒錢停車嗎」，希望停好車輛再來買麵包。記者李宗祐／攝影
對面就有停車場，民族路上有店家在門口擺上看示牌，「有錢買麵包、沒錢停車嗎」，希望停好車輛再來買麵包。記者李宗祐／攝影

人行道 嘉義 違停

延伸閱讀

連假「第二屆超跑抵嘉」！零四加速秀加上辣模讓車迷大飽眼福

深耕14年！嘉義市家樂福北門店「不關了」 難割在地情感續營業

彰化路口奪69條人命 汽機車3月31日起未讓行人將加重罰鍰

BMW掛朋友立院停車證違停 新北議員父：下次不會再犯

相關新聞

影／南投六旬婦倒車暴衝撞爛書店 店內慘狀曝光

南投草屯市區今天發生車輛暴衝事故，一輛紅色轎車路邊停車後欲起步，但車子沒前進，反而倒車往後暴衝，撞進附近一家書店，隨後往...

國一清晨7 車追撞釀2死1傷 21歲女與男友身亡 家人不知她有車

國道一號台中南屯路段今天凌晨近2點發生7輛車追撞車禍，造成二死一傷，國道三隊初步調查，二名死者21歲的楊男、張姓女子今天...

彰雲交界溪州大橋河床火燒車 焦屍身分知道了

彰化縣溪州鄉與雲林縣交界處的溪州大橋下方河床今天上午發現有火燒車，消防人員出動搶救後，發現車內一具焦屍，初步調查，火燒車...

浮屍又添一具 高雄前鎮漁港打撈上身赤裸本國籍男子

浮屍又添一具！高雄前鎮漁港今天上午有船員發現水道漂浮一具浮屍，嚇得趕緊報案，警消將死者打撈上岸，發現是本國籍男性，身上無...

彰雲交界溪州大橋河床火燒車 發現1具焦屍

彰化縣溪州鄉中山路一段溪州大橋下方河床今天上午11時47分傳出一起汽機車火警，警消到場救援，發現一具焦屍，死者身分待查，...

蝦皮賣家要簽金流協定？ 女工程師被假買家騙轉帳58萬元

詐騙集團假冒網路拍賣平台買家，聯繫賣家稱無法下單，再假冒平台及銀行客服人員，以簽署金流協定、認證帳號等要求以ATM或網路...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦