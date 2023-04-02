彰雲交界溪州大橋河床火燒車 焦屍身分知道了
彰化縣溪州鄉與雲林縣交界處的溪州大橋下方河床今天上午發現有火燒車，消防人員出動搶救後，發現車內一具焦屍，初步調查，火燒車可能發生在1、2天前，車內死亡男子為64歲鍾姓男子，警方還在調查其真正死因。
彰化縣消防局表示，案經雲林縣先發現，再轉報彰化縣，兩縣市消防局均派消防車和消防人員前往搶救，不過火燒車已被燒得面目全非，且已熄滅，駕駛座有一具焦屍，初步研判火燒車可能在2天前發生。
警方初步調查，男子是家住雲林縣西螺鎮的64歲鍾姓男子，男子平常獨居在西螺鎮，警方目前還在調查其死亡原因。
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