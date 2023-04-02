她搭公車不想下車竟是這原因 女警這樣說逗樂女童

桃園市楊梅區一名8歲罹患自閉症女童由居服員陪同，昨天搭乘公車就醫，因為她是第一次搭乘公車，感到新鮮不願下車，客運司機和照顧社會局居服員決定尋求警方協助，女警員穿制服婉言安撫勸解，並說帶她看警車、吃東西逗女童開心，化解女童一場公車「驚遊記」。

楊梅派出所副所長陳品純、警員許喬琦昨天中午巡邏執勤，突然接到公車司機報案，說有一名乘客不願下車，需要警察協助，2人到場看到公車停下後上前了解。

警方表示，原來是一名患有自閉症女童，因為家長有事，委請居服員陪同，女童初次搭乘公車覺得新鮮，想要持續體驗公車旅程，所以不願下車，讓一旁社會局居服員和公車司機非常苦惱，司機乃請求警方協助。