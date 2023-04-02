浮屍又添一具 高雄前鎮漁港打撈上身赤裸本國籍男子
浮屍又添一具！高雄前鎮漁港今天上午有船員發現水道漂浮一具浮屍，嚇得趕緊報案，警消將死者打撈上岸，發現是本國籍男性，身上無明顯外傷，死者上身赤裸、赤腳，下身穿深色短褲，由於身上無證件，已報請檢察官相驗，查明死因。
警方指出，今天上午8時20分許，一名在前鎮漁港作業的船員，發現漁港水道內漂浮一具載浮載沉的人體，嚇得趕緊報警。
警消獲報趕抵現場，將男性浮屍打撈上岸，屍體已些許浮腫，經初步了解，為本國籍男性，目視身體無明顯外傷，死者上身赤裸、下半身僅著黑色短褲、赤腳。
由於死者身上無可查詢的身分證件，警方報請檢察官相驗，以查明死因，並呼籲家中有失蹤人口的民眾，可向前鎮分局查詢。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言