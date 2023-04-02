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新北板橋工人施工疑踩空電梯井 「6樓跌到2樓」命危

浮屍又添一具 高雄前鎮漁港打撈上身赤裸本國籍男子

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

浮屍又添一具！高雄前鎮漁港今天上午有船員發現水道漂浮一具浮屍，嚇得趕緊報案，警消將死者打撈上岸，發現是本國籍男性，身上無明顯外傷，死者上身赤裸、赤腳，下身穿深色短褲，由於身上無證件，已報請檢察官相驗，查明死因。

警方指出，今天上午8時20分許，一名在前鎮漁港作業的船員，發現漁港水道內漂浮一具載浮載沉的人體，嚇得趕緊報警。

警消獲報趕抵現場，將男性浮屍打撈上岸，屍體已些許浮腫，經初步了解，為本國籍男性，目視身體無明顯外傷，死者上身赤裸、下半身僅著黑色短褲、赤腳。

由於死者身上無可查詢的身分證件，警方報請檢察官相驗，以查明死因，並呼籲家中有失蹤人口的民眾，可向前鎮分局查詢。

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高雄前鎮漁港今天上午發現一具上半身赤裸的男浮屍，警消到場，將死者打撈上岸，發現是本國籍男性。圖／取自高雄前鎮區明孝里長林浤澤臉書
高雄前鎮漁港今天上午發現一具上半身赤裸的男浮屍，警消到場，將死者打撈上岸，發現是本國籍男性。圖／取自高雄前鎮區明孝里長林浤澤臉書
高雄前鎮漁港今天上午發現一具上半身赤裸的男浮屍，警消到場，將死者打撈上岸，發現是本國籍男性。圖／取自高雄前鎮區明孝里長林浤澤臉書
高雄前鎮漁港今天上午發現一具上半身赤裸的男浮屍，警消到場，將死者打撈上岸，發現是本國籍男性。圖／取自高雄前鎮區明孝里長林浤澤臉書

檢察官 身分證

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