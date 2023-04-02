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國一清晨7 車追撞釀2死1傷 21歲女與男友身亡 家人不知她有車

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

國道一號台中南屯路段今天凌晨近2點發生7輛車追撞車禍，造成二死一傷，國道三隊初步調查，二名死者21歲的楊男、張姓女子今天凌晨2時駕車行經國道1號北上181公里處先撞上前方聯結車翻覆，2人噴飛出車外傷重死亡，並造成後方車輛追撞，女車主被後車輾斃，另1名駕駛受輕傷，肇事原因警方調查中。

國道三隊初步調查，今天凌晨近2點張姓女子駕駛白色自小客車與共乘楊姓男子，在北上181公里南屯路段時撞上前方聯結車車尾，翻覆在內側車道，再遭後方自小客車撞擊後，最後翻覆在中線車道，2人隨即噴出車外，張女遭後方車輛輾過死亡，楊姓男子送醫後也傷重不治，兩人疑為情侶關係 。

警方查出，翻覆白色小客車車主為張女，但家屬到台中殯儀館認屍時說也很訝異張女有車，2名死者到底是誰駕車警方還在釐清中。

後方一名撞上去的受輕傷的駕駛說，看到前方有一輛車在中線車道已四輪朝天，他煞車不及，撞上路肩而受輕傷。

聯結車蘇姓駕駛說，後方車輛撞上他，右後方被撞凹，但因他是大車沒感覺，後方車子對他按喇叭，他意識到被撞，就把車子滑行停於前方避車彎。對於7車追撞的肇事責任警方調查中。

國道一號台中南屯路段今天凌晨近2點發生7輛車追撞車禍，造成二死一傷。圖／國道三隊提供
國道一號台中南屯路段今天凌晨近2點發生7輛車追撞車禍，造成二死一傷。圖／國道三隊提供
國道一號台中南屯路段今天凌晨近2點發生7輛車追撞車禍，造成二死一傷。圖／國道三隊提供
國道一號台中南屯路段今天凌晨近2點發生7輛車追撞車禍，造成二死一傷。圖／國道三隊提供
國道一號台中南屯路段今天凌晨發生7輛車追撞車禍，造成二死一傷，小客車先撞上前方聯結車而翻覆，2人噴飛出車外傷重死亡。圖／國道三隊提供
國道一號台中南屯路段今天凌晨發生7輛車追撞車禍，造成二死一傷，小客車先撞上前方聯結車而翻覆，2人噴飛出車外傷重死亡。圖／國道三隊提供
國道一號台中南屯路段今天凌晨近2點發生7輛車追撞車禍，造成二死一傷。圖／國道三隊提供
國道一號台中南屯路段今天凌晨近2點發生7輛車追撞車禍，造成二死一傷。圖／國道三隊提供
國道一號台中南屯路段今天凌晨近2點發生7輛車追撞車禍，造成二死一傷。圖／國道三隊提供
國道一號台中南屯路段今天凌晨近2點發生7輛車追撞車禍，造成二死一傷。圖／國道三隊提供

國道 車道 車主

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