這輛救護車可避免兒童二度受傷 療傷玩偶有奇效

兒童節將至，桃園市龜山消防分隊上月獲贈小兒擔架床用固定器、QCPR安妮，創全桃園之先啟用，隨即在兒童救護案件立功，分隊還自發引入先進國家作法，在救護車上放「療傷泰迪」，能有效安撫小朋友情緒、方便消防員提問。

龜山分隊日前接受不具名善心人士捐贈救護車，由於對方還有預算，平時關注兒童救護品質、關注國內外新知的分隊長黃彥璋，便主動請求購買兒童急救及訓練裝備，上月15日獲贈全桃園第一組擔架床用兒童固定器及孩童QCPR安妮。

黃彥璋指出，不同齡兒童體型變化大，大部分救護車擔架床僅有三條約束帶，難將孩童確實固定在擔架床上，只能由家長用手或背巾抱住，若滑落恐引發二次傷害；在擔架上加裝小兒擔架床用固定器後，就能讓更有效保護、固定孩童，器材送抵分隊第3天後，就用在一件女童熱痙攣案，大幅降低作業難度。

黃彥璋也發現，孩童時常會畏懼首次見面的陌生救護人員，加上身心不適，導致他們無法理解或配合救護人員的評估、處置，因此分隊同仁自發在救護車上擺放1至2隻娃娃，用以兒童轉移注意力，救護人員也會透過玩偶和孩童對話，讓評估更有效率。