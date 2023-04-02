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高雄騎士遭右轉轎車撞飛 送醫氣胸喘不過氣3小時不治

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄小港區昨傍晚發生死亡車禍，黃姓男子駕駛轎車行經中林路，疑未注意來車右轉，造成後方洪姓機車騎士閃避不及撞上噴飛，警消到場時，洪當下身體多處擦挫傷，但意識清醒，未料，送醫後，因氣胸呼吸急促喘不過氣死亡，黃被依過失致死罪嫌送辦。

警方調查，20歲黃姓男子昨傍晚4時54分許，駕駛轎車沿小港區中林路行駛，至龍鳳路時欲右轉，後方36歲洪姓機車騎士閃避不及，當場和黃男座車相撞，連人帶車噴飛倒地受傷。

警消獲報到場處理，洪男當時身體多處擦挫傷，但意識清醒，黃男未受傷；救護員將受傷的洪男送醫急救，3小時後，傷勢急轉直下，因氣胸呼吸急促，喘不過氣，傷重宣告不治。

警方調查黃男無酒駕行為，疑因轉彎時未注意後方有無車輛釀禍，詳細肇責待釐清，警詢後，依過失致死罪嫌將黃移送偵辦。

高雄小港區中林路昨傍晚發生轎車右轉撞機車車禍，洪姓騎士經送醫，因氣胸喘不過氣3小時後宣告不治。記者石秀華／翻攝
高雄小港區中林路昨傍晚發生轎車右轉撞機車車禍，洪姓騎士經送醫，因氣胸喘不過氣3小時後宣告不治。記者石秀華／翻攝

機車騎士 酒駕

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