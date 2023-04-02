太擾人！中和警協環保局改裝車熱點取締

深夜呼嘯奔馳的改裝車是民眾惡夢，新北市中和警分局昨晚間會同環保局稽查人員，規劃選定違規改裝車輛出沒熱點（民德路與壽德街口往土城方向），共同實施「環警聯合稽查」勤務，取締噪音車輛，捍衛市民居住寧靜及交通安全的權利。

警方表示，新北市已公告深夜22時至翌日上午6時，禁止未經「噪音審驗」或檢驗「合格排氣管」之車輛行駛於道路上，倘有違反上開規定者，將由環保局按噪音管制法第23條之規定告發，處新臺幣3000元以上3萬元以下罰鍰，並可按次處罰。