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太擾人！中和警協環保局改裝車熱點取締

聯合報／ 記者李易昌／新北即時報導

深夜呼嘯奔馳的改裝車是民眾惡夢，新北市中和警分局昨晚間會同環保局稽查人員，規劃選定違規改裝車輛出沒熱點（民德路與壽德街口往土城方向），共同實施「環警聯合稽查」勤務，取締噪音車輛，捍衛市民居住寧靜及交通安全的權利。

警方表示，新北市已公告深夜22時至翌日上午6時，禁止未經「噪音審驗」或檢驗「合格排氣管」之車輛行駛於道路上，倘有違反上開規定者，將由環保局按噪音管制法第23條之規定告發，處新臺幣3000元以上3萬元以下罰鍰，並可按次處罰。

此次警方聯合稽查人員在昨日加強攔查取締及執法作為，共舉發非法改裝（如變更頭燈、車身顏色、改裝HID、LED燈泡等）計7件、無照駕駛2件及相關交通違規5件，依法告發將處新臺幣900元至1萬2000元罰鍰，並責令其檢驗與改善，以維護道路交通安全與秩序，並達到杜絕噪音車輛夜間頻仍擾寧之效果。

警方會同環保局人員稽查違規改裝車輛。記者李易昌／翻攝
警方會同環保局人員稽查違規改裝車輛。記者李易昌／翻攝
警方會同環保局人員稽查違規改裝車輛。記者李易昌／翻攝
警方會同環保局人員稽查違規改裝車輛。記者李易昌／翻攝
警方會同環保局人員稽查違規改裝車輛。記者李易昌／翻攝
警方會同環保局人員稽查違規改裝車輛。記者李易昌／翻攝
警方會同環保局人員稽查違規改裝車輛。記者李易昌／翻攝
警方會同環保局人員稽查違規改裝車輛。記者李易昌／翻攝

噪音 交通違規

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