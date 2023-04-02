大甲媽進香防暴力 彰警約制角頭若打架一律現行犯逮捕

大甲鎮瀾宮媽祖從本月21日到30日進行9天8夜遶境進香活動，由於往年來回程進入彰化市區，常發生宮廟、角頭為爭抬神轎爆發打架衝突，彰化警分局今天上午召集42個宮廟代表及接轎團體召開遶境協調會，共同簽署「優質宮廟文化─行動公約」進行約制，分局長張明盛強調，只要打架鬧事一律以現行犯逮捕。

大甲鎮瀾宮媽祖預定22日中午過後，經過大度橋進入彰化市區，依往年經驗，當晚9時到12時進入民生地下道，稍後駐駕南瑤宮；回鑾時，預定28日進入彰化市區，當晚駐駕永樂街天后宮，29日清晨離開彰化縣，進入台中市區。

鎮瀾宮在去程及來程都會安排各宮廟及角頭接迎鑾駕，因接轎者成員複雜，有的想晚交，有的搶著接，就容易發生衝突，甚至演成打群架，就成了格鬥大賽，甚至打得鮮血淋漓，彰化警方強勢介入，往往上千警力戒護。

依警方綜合往年的護轎經驗，最常發生爭抬鑾駕衝突的路段，去程就數民生地下道、三民路、永安街等，回程就是大埔路、永樂街、民族路、中山路到出彰化縣，都會有「好戲看」，當然，沿途煙火鞭炮的場面，更是催化劑，讓彰化成了萬人空巷的不夜城。

尤其民生地下道都會吸引上萬人想來觀戰，每年都要動用約六百名警力及大量拒馬，大陣仗隔離民眾，但幾乎每年都不會讓群眾失望，多少都有衝突事件，連媒體記者都被打，甚至白狼張安樂也曾帶竹聯幫眾前來接駕，卻爆發與警方肢體衝突，喧騰一時。

彰化警分局為防止鬥毆事件再發生，今天召請42個宮廟代表及接轎團體舉辦遶境協調會，共同簽署「優質宮廟文化─行動公約」，依據公約，大甲媽祖遶境接轎團體需事先提出申請，建立接轎人員名冊，穿著統一服飾，並指定糾察員協助活動秩序及交通，所有宮廟及接轎人員避免欽酒，嚴禁鬥毆，並減少燃放鞭炮，晚間10時零鞭炮，0時後無噪音。