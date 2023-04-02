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大甲媽進香防暴力 彰警約制角頭若打架一律現行犯逮捕

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

大甲鎮瀾宮媽祖從本月21日到30日進行9天8夜遶境進香活動，由於往年來回程進入彰化市區，常發生宮廟、角頭為爭抬神轎爆發打架衝突，彰化警分局今天上午召集42個宮廟代表及接轎團體召開遶境協調會，共同簽署「優質宮廟文化─行動公約」進行約制，分局長張明盛強調，只要打架鬧事一律以現行犯逮捕。

大甲鎮瀾宮媽祖預定22日中午過後，經過大度橋進入彰化市區，依往年經驗，當晚9時到12時進入民生地下道，稍後駐駕南瑤宮；回鑾時，預定28日進入彰化市區，當晚駐駕永樂街天后宮，29日清晨離開彰化縣，進入台中市區。

鎮瀾宮在去程及來程都會安排各宮廟及角頭接迎鑾駕，因接轎者成員複雜，有的想晚交，有的搶著接，就容易發生衝突，甚至演成打群架，就成了格鬥大賽，甚至打得鮮血淋漓，彰化警方強勢介入，往往上千警力戒護。

依警方綜合往年的護轎經驗，最常發生爭抬鑾駕衝突的路段，去程就數民生地下道、三民路、永安街等，回程就是大埔路、永樂街、民族路、中山路到出彰化縣，都會有「好戲看」，當然，沿途煙火鞭炮的場面，更是催化劑，讓彰化成了萬人空巷的不夜城。

尤其民生地下道都會吸引上萬人想來觀戰，每年都要動用約六百名警力及大量拒馬，大陣仗隔離民眾，但幾乎每年都不會讓群眾失望，多少都有衝突事件，連媒體記者都被打，甚至白狼張安樂也曾帶竹聯幫眾前來接駕，卻爆發與警方肢體衝突，喧騰一時。

彰化警分局為防止鬥毆事件再發生，今天召請42個宮廟代表及接轎團體舉辦遶境協調會，共同簽署「優質宮廟文化─行動公約」，依據公約，大甲媽祖遶境接轎團體需事先提出申請，建立接轎人員名冊，穿著統一服飾，並指定糾察員協助活動秩序及交通，所有宮廟及接轎人員避免欽酒，嚴禁鬥毆，並減少燃放鞭炮，晚間10時零鞭炮，0時後無噪音。

彰化警分局長張明盛表示，警方已做好萬全準備，面對各種可能的突發狀況，絕對嚴正執法，只要打架鬧事一律以現行犯逮捕。

為防大甲鎮瀾宮媽祖進香經過彰化市時發生暴力，彰化警分局今天上午召集42個宮廟代表及接轎團體召開遶境協調會，共同簽署「優質宮廟文化─行動公約」進行約制。圖／彰化分局提供
為防大甲鎮瀾宮媽祖進香經過彰化市時發生暴力，彰化警分局今天上午召集42個宮廟代表及接轎團體召開遶境協調會，共同簽署「優質宮廟文化─行動公約」進行約制。圖／彰化分局提供
大甲媽祖進香隊伍去年行經彰化市三民路時，統促黨支持者企圖搶轎與警方發生激烈肢體衝突，造成3名官警受傷。本報資料照片
大甲媽祖進香隊伍去年行經彰化市三民路時，統促黨支持者企圖搶轎與警方發生激烈肢體衝突，造成3名官警受傷。本報資料照片
為防大甲鎮瀾宮媽祖進香經過彰化市時發生暴力，彰化警分局今天上午召集42個宮廟代表及接轎團體召開遶境協調會，共同簽署「優質宮廟文化─行動公約」進行約制。圖／彰化分局提供
為防大甲鎮瀾宮媽祖進香經過彰化市時發生暴力，彰化警分局今天上午召集42個宮廟代表及接轎團體召開遶境協調會，共同簽署「優質宮廟文化─行動公約」進行約制。圖／彰化分局提供
大甲媽祖遶境彰化，彰化市民生地下道往年聚集成千上萬民眾，爭著看是否有搶轎衝突，警方都會以警力及拒馬隔離人群。本報資料照片
大甲媽祖遶境彰化，彰化市民生地下道往年聚集成千上萬民眾，爭著看是否有搶轎衝突，警方都會以警力及拒馬隔離人群。本報資料照片
為防大甲鎮瀾宮媽祖進香經過彰化市時發生暴力，彰化警分局今天上午召集42個宮廟代表及接轎團體召開遶境協調會，共同簽署「優質宮廟文化─行動公約」進行約制。圖／彰化分局提供
為防大甲鎮瀾宮媽祖進香經過彰化市時發生暴力，彰化警分局今天上午召集42個宮廟代表及接轎團體召開遶境協調會，共同簽署「優質宮廟文化─行動公約」進行約制。圖／彰化分局提供
大甲媽祖去年遶境行經彰化市時，為防制搶抬轎衝突，警方都會部署大批警力戒護。圖／本報資料照片
大甲媽祖去年遶境行經彰化市時，為防制搶抬轎衝突，警方都會部署大批警力戒護。圖／本報資料照片
為防大甲鎮瀾宮媽祖進香經過彰化市時發生暴力，彰化警分局今天上午召集42個宮廟代表及接轎團體召開遶境協調會，共同簽署「優質宮廟文化─行動公約」進行約制。圖／彰化分局提供
為防大甲鎮瀾宮媽祖進香經過彰化市時發生暴力，彰化警分局今天上午召集42個宮廟代表及接轎團體召開遶境協調會，共同簽署「優質宮廟文化─行動公約」進行約制。圖／彰化分局提供

大甲媽祖 遶境

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