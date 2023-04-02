台南蕭壠文化園區懷舊活動人潮多 警趁機宣傳預防犯罪
台南市佳里蕭壠文化園區慶祝兒童節連假，今天到4日舉辦系列懷舊活動，規畫柑仔店市集、復古遊戲、街頭藝人及劇團表演等，要讓大人小孩連假期間「感受滿滿的童年回憶」，活動吸引許多在地人及遊客到訪，非常熱鬧。
佳里警方則趁著活動帶來人潮，推出機動派出所提供反毒、打詐、婦幼及交通安全等政令宣導、發送宣導品，以「社區警政再出發」提升民眾預防犯罪意識減少被害，現場警民互動熱絡，警方表示已達到宣導效果。
佳里分局行政組警員蘇炯謙說，佳節活動佳警察不缺席，將積極參與地方活動即時提供最新治安資訊，協助民眾預防被害並建立警民友善關係。尤其普發現金6千元已引成詐騙集團手法，呼籲民眾對陌生或來源不明電話或簡訊，務必要冷靜、查證及報警，避免受騙。
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