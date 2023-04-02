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影／準備匯款200萬到警示帳戶受阻 蘆洲男嫌警察很煩

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市1名詹姓男子趕著清明連假之前，準備匯款200萬元投資物流公司，被銀行員發現對方是詐騙集團警示帳戶，通報警方共同勸阻。詹男仍執迷不悟、覺得警察和銀行很煩，要求若不讓他轉帳就領現金，最後還是被阻止。

53歲詹姓男子聲稱透過介紹，打算投資物流公司200萬元，公司會買1輛貨車交給他當送貨司機，每月支付薪資15萬元。於是他向73歲母親商量，把家裡的存款挪出來投資。

母子倆前天上午前往銀行辦理匯款，被發現收款帳戶已被165反詐騙網頁通報警示，通報警方協助勸阻。警方查看詹男和對方的通話訊息，對方再三叮囑他匯款的時候不能提及「投資」，可以騙銀行說是「精品買賣」。

員警向詹男說明，對方的帳戶涉嫌詐騙已被警示，且對話內容都是詐騙集團慣用套路，但詹男還是聽不進去，一度惱羞成怒質問銀行員：「到底能不能匯款？不能匯就領現金出來。」最後警方持續耐心勸阻，詹姓母子才不甘不願放棄。

詐騙集團教詹男，匯款的時候不能提及「投資」，可以騙銀行說是「精品買賣」，警方說這是詐欺慣用說詞。記者林昭彰／翻攝
詐騙集團教詹男，匯款的時候不能提及「投資」，可以騙銀行說是「精品買賣」，警方說這是詐欺慣用說詞。記者林昭彰／翻攝
員警向詹男（左）說明：「你要匯款的帳戶涉嫌詐騙已被警示。」詹男仍執迷不悟，打算提領現金。記者林昭彰／翻攝
員警向詹男（左）說明：「你要匯款的帳戶涉嫌詐騙已被警示。」詹男仍執迷不悟，打算提領現金。記者林昭彰／翻攝

詐騙集團

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