影／準備匯款200萬到警示帳戶受阻 蘆洲男嫌警察很煩
新北市1名詹姓男子趕著清明連假之前，準備匯款200萬元投資物流公司，被銀行員發現對方是詐騙集團警示帳戶，通報警方共同勸阻。詹男仍執迷不悟、覺得警察和銀行很煩，要求若不讓他轉帳就領現金，最後還是被阻止。
53歲詹姓男子聲稱透過介紹，打算投資物流公司200萬元，公司會買1輛貨車交給他當送貨司機，每月支付薪資15萬元。於是他向73歲母親商量，把家裡的存款挪出來投資。
母子倆前天上午前往銀行辦理匯款，被發現收款帳戶已被165反詐騙網頁通報警示，通報警方協助勸阻。警方查看詹男和對方的通話訊息，對方再三叮囑他匯款的時候不能提及「投資」，可以騙銀行說是「精品買賣」。
員警向詹男說明，對方的帳戶涉嫌詐騙已被警示，且對話內容都是詐騙集團慣用套路，但詹男還是聽不進去，一度惱羞成怒質問銀行員：「到底能不能匯款？不能匯就領現金出來。」最後警方持續耐心勸阻，詹姓母子才不甘不願放棄。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言