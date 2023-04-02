影／準備匯款200萬到警示帳戶受阻 蘆洲男嫌警察很煩

新北市1名詹姓男子趕著清明連假之前，準備匯款200萬元投資物流公司，被銀行員發現對方是詐騙集團警示帳戶，通報警方共同勸阻。詹男仍執迷不悟、覺得警察和銀行很煩，要求若不讓他轉帳就領現金，最後還是被阻止。

53歲詹姓男子聲稱透過介紹，打算投資物流公司200萬元，公司會買1輛貨車交給他當送貨司機，每月支付薪資15萬元。於是他向73歲母親商量，把家裡的存款挪出來投資。

母子倆前天上午前往銀行辦理匯款，被發現收款帳戶已被165反詐騙網頁通報警示，通報警方協助勸阻。警方查看詹男和對方的通話訊息，對方再三叮囑他匯款的時候不能提及「投資」，可以騙銀行說是「精品買賣」。