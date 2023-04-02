單身男子網路找愛情落入圈套 險遭詐騙30萬元
33歲林姓男子在交友軟體APP上認識一位自稱為「凱莉」女子，她以工作欠債為由欲向林借款30萬元，並請林匯到指定帳戶內，林前天到台南市中西區民生路銀行匯款，行員警覺有異報警處理，員警查詢指定帳戶金流異常，及時勸阻保住他辛苦積蓄。
台南市警二分局民權派出所員警，3月31日中午12點多接獲民生路銀行來電報案，林姓男子疑似遭詐騙，需要警方協助。員警陳立宜、陳俊廷獲報抵達現場了解狀況後，詢問林是否有見過女朋友本人，探詢借錢緣由，林十分淡定地說:「這個女朋友認識很久了，30萬元是要借給女朋友的」。
據了解，33歲林姓男子於去年12月間在交友軟體APP上認識一位暱稱為「凱莉」女子，雙方以結婚為前提交往後使用line聊天，對方並羅織會與林男共創未來美好生活的憧憬，讓林深陷其中。 凱莉以工作欠債為由欲向林借款30萬元，並請林匯至指定帳戶內，林不疑有他便馬上至民生路銀行匯款。
陳立宜、陳俊廷現場規勸並提醒林，「這是詐騙，千萬不要匯款！這個帳戶金流異常」，並說明近期諸多利用通訊軟體假裝借錢實遭詐騙案例，向林提醒這是詐騙集團慣用的話術及手法，林始恍然大悟，認清是詐騙集團所為，連忙向警方道謝。
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