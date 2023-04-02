快訊

成田機場塞爆！入境要排5小時 眾多苦主哀號：露宿機場地板

今年詐欺財損3.3億 翁立友加入「打詐苗栗隊」宣導防詐

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣警察局統計今年受理報案667件、財損3億3000萬餘元，縣長鍾東錦啟動「打詐苗栗隊」，金曲歌王翁立友等人應邀加入，錄製宣導片，提醒鄉親提高警覺。

台灣詐騙案件層出不窮、手法推陳出新，苗栗縣政府縣務會議列管，鍾東錦啟動「打詐苗栗隊」，錄製國、客語反詐語音宣導，縣議會議長李文斌也邀請翁立友、歌手陳思安、陳隨意、林姍、鄥兆邦、唐儷、謝宜君，及高球苗栗一姐徐薇淩等人加入。

假投資、猜猜我是誰、解除分期付款、假交友、網路購物，及全民普發6000元等6大類高發詐騙反詐騙宣導影片，上傳You Tube、苗栗縣警察局臉書粉絲團，並運用電視牆、鄉鎮市公所清潔車等管道，讓更多的鄉親關注與認識詐騙的手法及關鍵語，提升防詐意識避免受害。

警方統計，今年1月至3月受理詐欺案發生667件，財損3.3億餘元，類型以假投資、解除分期付款、假網拍最多，其中假投資詐騙146件、財損2.2億餘元，解除分期付款109件、財損2000萬餘元，假網拍89件、財損189萬餘元。

警方分析投資詐欺手法多發生在社群網站、交友軟體中搭訕被害人，利用各種話術或感情攻勢，邀約被害人加入假投資網站，或以電話、簡訊或line推薦飆股、未上市（櫃）股票，或勸誘投資海外低價股，冒用合法業者或財經專家學者名義誘騙民眾匯款。

苗栗縣警察局局長莊勝雄呼籲鄉親接到電話、簡訊或者其他通訊軟體訊息時，一定要保持警覺，切勿隨意洩露、填輸個人資料，更不能依指示去操作自動櫃員機（ATM）、匯款及轉帳等，有任何可疑，應立即撥打165反詐騙諮詢專線查證。

苗栗縣警察局「打詐苗栗隊」，縣議會議長李文斌也邀情金曲歌王翁立友等人加入宣導，提醒提高警覺。圖／苗栗縣警察局提供
苗栗縣警察局「打詐苗栗隊」，縣議會議長李文斌也邀情金曲歌王翁立友等人加入宣導，提醒提高警覺。圖／苗栗縣警察局提供

詐騙 苗栗縣 警察

延伸閱讀

雨勢攪局不減親子熱情 頭份竹南親子運動嘉年華登場

影／遷入人口正成長苗栗異軍突起 鍾東錦點名3鄉鎮市

苗栗縣長當選無效案開庭 3證人作有利鍾東錦證詞

廢土何處去？鍾東錦：研究公辦民營 合法就支持

相關新聞

國道7車凌晨追撞2死1傷 台中34名消防隊員搶救

國道一號台中段今天凌晨嚴重追撞車禍，二死一傷，車禍現場混亂，國道警方處理事故，台中市消防局派34名消防隊員搶救。

國道一號7車追撞二死一傷 33歲男子頭暈輕傷已離院

國道一號台中段今天凌晨發生7輛車追撞車禍，二死一傷，一名重傷者被送到澄清醫院中港院區急救，仍傷勢過重不治，另一名傷者送醫...

開車沒繫安全帶被盤查 他神色慌張只因做了這事

新北市板橋分局板橋所員警日前晚間6時許，巡邏行經南雅南路一段時，見一名男子開車未繫安全帶，趨前要求靠邊接受盤查，員警詢問...

影／清明連假國道火燒車黑煙漫天 大貨車只剩骨架

清明連假第2天，國道一號南下276公里處、水上路段，今早9點40分許有一輛貨車突然因不明原因起火，火勢猛烈竄出漆黑濃煙，...

清明連假賭場流竄 台南查獲「目賊仔」職業賭場逮11人

台南地區最近又興起「目賊仔」職業賭場，因為賭博方式簡單吸引許多鄉下社區民眾。白河警分局獲報後壁區有職業賭場、民眾沈迷賭博...

新北淡海新市鎮邊緣 違章鐵皮工廠大火搶救中

新北市淡水區育英國小後方、淡海新市鎮邊緣崁頂地區，9時36分傳出連棟式違章鐵皮工廠火警，目前通報是1家塑膠射出工廠失火，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦