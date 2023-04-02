今年詐欺財損3.3億 翁立友加入「打詐苗栗隊」宣導防詐
苗栗縣警察局統計今年受理報案667件、財損3億3000萬餘元，縣長鍾東錦啟動「打詐苗栗隊」，金曲歌王翁立友等人應邀加入，錄製宣導片，提醒鄉親提高警覺。
台灣詐騙案件層出不窮、手法推陳出新，苗栗縣政府縣務會議列管，鍾東錦啟動「打詐苗栗隊」，錄製國、客語反詐語音宣導，縣議會議長李文斌也邀請翁立友、歌手陳思安、陳隨意、林姍、鄥兆邦、唐儷、謝宜君，及高球苗栗一姐徐薇淩等人加入。
假投資、猜猜我是誰、解除分期付款、假交友、網路購物，及全民普發6000元等6大類高發詐騙反詐騙宣導影片，上傳You Tube、苗栗縣警察局臉書粉絲團，並運用電視牆、鄉鎮市公所清潔車等管道，讓更多的鄉親關注與認識詐騙的手法及關鍵語，提升防詐意識避免受害。
警方統計，今年1月至3月受理詐欺案發生667件，財損3.3億餘元，類型以假投資、解除分期付款、假網拍最多，其中假投資詐騙146件、財損2.2億餘元，解除分期付款109件、財損2000萬餘元，假網拍89件、財損189萬餘元。
警方分析投資詐欺手法多發生在社群網站、交友軟體中搭訕被害人，利用各種話術或感情攻勢，邀約被害人加入假投資網站，或以電話、簡訊或line推薦飆股、未上市（櫃）股票，或勸誘投資海外低價股，冒用合法業者或財經專家學者名義誘騙民眾匯款。
苗栗縣警察局局長莊勝雄呼籲鄉親接到電話、簡訊或者其他通訊軟體訊息時，一定要保持警覺，切勿隨意洩露、填輸個人資料，更不能依指示去操作自動櫃員機（ATM）、匯款及轉帳等，有任何可疑，應立即撥打165反詐騙諮詢專線查證。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言