今年詐欺財損3.3億 翁立友加入「打詐苗栗隊」宣導防詐

苗栗縣警察局統計今年受理報案667件、財損3億3000萬餘元，縣長鍾東錦啟動「打詐苗栗隊」，金曲歌王翁立友等人應邀加入，錄製宣導片，提醒鄉親提高警覺。

台灣詐騙案件層出不窮、手法推陳出新，苗栗縣政府縣務會議列管，鍾東錦啟動「打詐苗栗隊」，錄製國、客語反詐語音宣導，縣議會議長李文斌也邀請翁立友、歌手陳思安、陳隨意、林姍、鄥兆邦、唐儷、謝宜君，及高球苗栗一姐徐薇淩等人加入。

假投資、猜猜我是誰、解除分期付款、假交友、網路購物，及全民普發6000元等6大類高發詐騙反詐騙宣導影片，上傳You Tube、苗栗縣警察局臉書粉絲團，並運用電視牆、鄉鎮市公所清潔車等管道，讓更多的鄉親關注與認識詐騙的手法及關鍵語，提升防詐意識避免受害。

警方統計，今年1月至3月受理詐欺案發生667件，財損3.3億餘元，類型以假投資、解除分期付款、假網拍最多，其中假投資詐騙146件、財損2.2億餘元，解除分期付款109件、財損2000萬餘元，假網拍89件、財損189萬餘元。

警方分析投資詐欺手法多發生在社群網站、交友軟體中搭訕被害人，利用各種話術或感情攻勢，邀約被害人加入假投資網站，或以電話、簡訊或line推薦飆股、未上市（櫃）股票，或勸誘投資海外低價股，冒用合法業者或財經專家學者名義誘騙民眾匯款。