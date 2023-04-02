墾丁台灣祭超跑也南下朝聖 警方攔查告發違規車主臉綠

屏東縣政府在墾丁打造獨立音樂品牌「台灣祭」，上百組樂團昨起連續3天在大灣開唱，讓樂迷重拾墾丁「春吶」、「春浪」的音樂感動；警方為防範毒品汙染音樂會，保3總隊緝毒犬小隊進駐外，針對南下集結的超跑車隊實施聯合稽查，昨天共取締交通違規8件、號牌註銷3件、車燈變更7件、無照駕駛2件、環保局召回檢驗8件，被攔查告發的車主當場臉綠。

「台灣祭」首日由金曲及金音獎樂團輪番上陣，其中無妄合作社、怕胖團、荷爾蒙少年等演出張力十足，晚間由「deca joins」擔任壓軸，首日會場統計有20萬流動人次，大批人潮及車流湧入墾丁大灣，縣警局每天出動恆春分局和外地分局支援警力250人，投入交通疏導及活動會場的安全維護。

有鑑於往年墾丁春天音樂祭期間，各地的超跑車隊會南下墾丁地區集結，行經人潮聚集的墾丁大街發出巨大引擎聲響，引人側目；縣警局交通隊、環保局及屏東道路監理機關，連假期間特別在超跑和重機車隊行經路線實施聯合稽查勤務，針對車輛超速、噪音及改裝違規部分加強攔查告發。