聽新聞
test
0:00 / 0:00
墾丁台灣祭超跑也南下朝聖 警方攔查告發違規車主臉綠
屏東縣政府在墾丁打造獨立音樂品牌「台灣祭」，上百組樂團昨起連續3天在大灣開唱，讓樂迷重拾墾丁「春吶」、「春浪」的音樂感動；警方為防範毒品汙染音樂會，保3總隊緝毒犬小隊進駐外，針對南下集結的超跑車隊實施聯合稽查，昨天共取締交通違規8件、號牌註銷3件、車燈變更7件、無照駕駛2件、環保局召回檢驗8件，被攔查告發的車主當場臉綠。
「台灣祭」首日由金曲及金音獎樂團輪番上陣，其中無妄合作社、怕胖團、荷爾蒙少年等演出張力十足，晚間由「deca joins」擔任壓軸，首日會場統計有20萬流動人次，大批人潮及車流湧入墾丁大灣，縣警局每天出動恆春分局和外地分局支援警力250人，投入交通疏導及活動會場的安全維護。
有鑑於往年墾丁春天音樂祭期間，各地的超跑車隊會南下墾丁地區集結，行經人潮聚集的墾丁大街發出巨大引擎聲響，引人側目；縣警局交通隊、環保局及屏東道路監理機關，連假期間特別在超跑和重機車隊行經路線實施聯合稽查勤務，針對車輛超速、噪音及改裝違規部分加強攔查告發。
警方於會場周邊及車輛聚集停放處所規畫步巡巡邏，防制可能發生的酗酒泥醉、藉酒滋事、擅脫衣褲及竊盜、（販）吸毒情形等違反違法失序行為，現場佈署機動快打警力編組，每隔2小時輪替執勤方式加強查緝不法，會場設置「機動派出所」，提供受理民眾報案、犯罪預防宣導等為民服務，另「波麗士服務隊」的女警，針對走失孩童提供協尋服務並安撫情緒，現場宣導防治踩踏工作，讓前來朝聖的樂迷能安心享受音樂帶來的歡樂。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言