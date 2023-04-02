快訊

成田機場塞爆！入境要排5小時 眾多苦主哀號：露宿機場地板

聽新聞
test
0:00 / 0:00

墾丁台灣祭超跑也南下朝聖 警方攔查告發違規車主臉綠

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導

屏東縣政府墾丁打造獨立音樂品牌「台灣祭」，上百組樂團昨起連續3天在大灣開唱，讓樂迷重拾墾丁「春吶」、「春浪」的音樂感動；警方為防範毒品汙染音樂會，保3總隊緝毒犬小隊進駐外，針對南下集結的超跑車隊實施聯合稽查，昨天共取締交通違規8件、號牌註銷3件、車燈變更7件、無照駕駛2件、環保局召回檢驗8件，被攔查告發的車主當場臉綠。

「台灣祭」首日由金曲及金音獎樂團輪番上陣，其中無妄合作社、怕胖團、荷爾蒙少年等演出張力十足，晚間由「deca joins」擔任壓軸，首日會場統計有20萬流動人次，大批人潮及車流湧入墾丁大灣，縣警局每天出動恆春分局和外地分局支援警力250人，投入交通疏導及活動會場的安全維護。

有鑑於往年墾丁春天音樂祭期間，各地的超跑車隊會南下墾丁地區集結，行經人潮聚集的墾丁大街發出巨大引擎聲響，引人側目；縣警局交通隊、環保局及屏東道路監理機關，連假期間特別在超跑和重機車隊行經路線實施聯合稽查勤務，針對車輛超速、噪音及改裝違規部分加強攔查告發。

警方於會場周邊及車輛聚集停放處所規畫步巡巡邏，防制可能發生的酗酒泥醉、藉酒滋事、擅脫衣褲及竊盜、（販）吸毒情形等違反違法失序行為，現場佈署機動快打警力編組，每隔2小時輪替執勤方式加強查緝不法，會場設置「機動派出所」，提供受理民眾報案、犯罪預防宣導等為民服務，另「波麗士服務隊」的女警，針對走失孩童提供協尋服務並安撫情緒，現場宣導防治踩踏工作，讓前來朝聖的樂迷能安心享受音樂帶來的歡樂。

屏東警方為防範毒品汙染「台灣祭」音樂會，保3總隊緝毒犬小隊進駐查緝外，針對南下集結的超跑和重機車隊實施聯合稽查。圖／警方提供
屏東警方為防範毒品汙染「台灣祭」音樂會，保3總隊緝毒犬小隊進駐查緝外，針對南下集結的超跑和重機車隊實施聯合稽查。圖／警方提供
屏東警方為防範毒品汙染「台灣祭」音樂會，保3總隊緝毒犬小隊進駐查緝外，針對南下集結的超跑和重機車隊實施聯合稽查。圖／警方提供
屏東警方為防範毒品汙染「台灣祭」音樂會，保3總隊緝毒犬小隊進駐查緝外，針對南下集結的超跑和重機車隊實施聯合稽查。圖／警方提供
屏東警方為防範毒品汙染「台灣祭」音樂會，保3總隊緝毒犬小隊進駐查緝外，針對南下集結的超跑和重機車隊實施聯合稽查。圖／警方提供
屏東警方為防範毒品汙染「台灣祭」音樂會，保3總隊緝毒犬小隊進駐查緝外，針對南下集結的超跑和重機車隊實施聯合稽查。圖／警方提供
屏東警方為防範毒品汙染「台灣祭」音樂會，保3總隊緝毒犬小隊進駐查緝外，針對南下集結的超跑和重機車隊實施聯合稽查。圖／警方提供
屏東警方為防範毒品汙染「台灣祭」音樂會，保3總隊緝毒犬小隊進駐查緝外，針對南下集結的超跑和重機車隊實施聯合稽查。圖／警方提供
屏東警方為防範毒品汙染「台灣祭」音樂會，保3總隊緝毒犬小隊進駐查緝外，針對南下集結的超跑和重機車隊實施聯合稽查。圖／警方提供
屏東警方為防範毒品汙染「台灣祭」音樂會，保3總隊緝毒犬小隊進駐查緝外，針對南下集結的超跑和重機車隊實施聯合稽查。圖／警方提供

墾丁 屏東縣政府 樂團

延伸閱讀

連假超跑抵嘉義！400公尺「直線」秀、辣模讓車迷大飽眼福

台灣祭墾丁開唱 首日預估湧入10萬人次

連假衝屏東墾丁、小琉球 屏鵝公路、東琉碼頭人車爆大量

5天連假遊墾丁別做這些事！墾管處緊盯沙灘車、放煙火

相關新聞

國道7車凌晨追撞2死1傷 台中34名消防隊員搶救

國道一號台中段今天凌晨嚴重追撞車禍，二死一傷，車禍現場混亂，國道警方處理事故，台中市消防局派34名消防隊員搶救。

國道一號7車追撞二死一傷 33歲男子頭暈輕傷已離院

國道一號台中段今天凌晨發生7輛車追撞車禍，二死一傷，一名重傷者被送到澄清醫院中港院區急救，仍傷勢過重不治，另一名傷者送醫...

開車沒繫安全帶被盤查 他神色慌張只因做了這事

新北市板橋分局板橋所員警日前晚間6時許，巡邏行經南雅南路一段時，見一名男子開車未繫安全帶，趨前要求靠邊接受盤查，員警詢問...

影／清明連假國道火燒車黑煙漫天 大貨車只剩骨架

清明連假第2天，國道一號南下276公里處、水上路段，今早9點40分許有一輛貨車突然因不明原因起火，火勢猛烈竄出漆黑濃煙，...

清明連假賭場流竄 台南查獲「目賊仔」職業賭場逮11人

台南地區最近又興起「目賊仔」職業賭場，因為賭博方式簡單吸引許多鄉下社區民眾。白河警分局獲報後壁區有職業賭場、民眾沈迷賭博...

新北淡海新市鎮邊緣 違章鐵皮工廠大火搶救中

新北市淡水區育英國小後方、淡海新市鎮邊緣崁頂地區，9時36分傳出連棟式違章鐵皮工廠火警，目前通報是1家塑膠射出工廠失火，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦