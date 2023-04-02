清明連假賭場流竄 台南查獲「目賊仔」職業賭場逮11人

台南地區最近又興起「目賊仔」職業賭場，因為賭博方式簡單吸引許多鄉下社區民眾。白河警分局獲報後壁區有職業賭場、民眾沈迷賭博，昨晚在一處鐵皮屋查獲莊家、賭客等11人，將李姓主持人等3人依刑法賭博罪嫌移送辦，賭客依社會秩序維護法裁處。

「目賊仔」是台語俗稱，賭博方式以持有的牌支比大小，輸贏簡單明瞭又快速，早年有許多鄉間社區民眾拿來當作休閒。但因賭資只要莊家賭客同意、沒有上限，有些民眾沈迷很容易欠下大筆賭債、造成家庭問題或為了拿到大筆金錢而犯罪。

白河分局表示，清明連假執行「清源專案2.0」，發現後壁地區有職業賭場流竄，為逃避警方查緝，經常更換賭場地點，經跟監鎖定賭場在1間鐵皮屋，昨天傍晚集結轄區警力，持搜索票破獲「目賊仔」職業賭場，查獲李姓主持人、黃姓民眾負責清注及提供場地賴姓屋主及賴姓賭客等共11人，查扣賭資17萬餘元、監視器、撲克牌3副及骰子21粒等賭具。