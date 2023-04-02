國道一號7車追撞二死一傷 33歲男子頭暈輕傷已離院

國道一號台中段今天凌晨發生7輛車追撞車禍，二死一傷，一名重傷者被送到澄清醫院中港院區急救，仍傷勢過重不治，另一名傷者送醫時頭暈輕傷，已無大礙離院。

台中市消防局今天凌晨2點接到台中市警局轉報，國道一號南屯區國一181公里南屯交流道南下出口前車禍，多人受傷，報案人表示有轎車自撞中央分隔島後又被後方車輛。

消防隊員到場發現有3名傷者，其中一名年約30歲女子明顯死亡、未送醫，一名約25歲男子現場OHCA，由西屯消防分隊救護車送往中港澄清醫院急救；另一名約33歲男子由春社消防分隊救護車送往惠中林新醫院急救；台中市消防局共出動西屯、春社、南屯及烏日分隊，各式消防車7輛，救護車3輛，消防人員34名。

一名約25歲男子現場已無呼吸心跳，經送澄清醫院中港院區，因傷勢過重不治；一名33歲男子因頭暈送醫，無大礙。33歲男子因為頭暈，屬輕傷。