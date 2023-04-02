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高鐵連假疏運出包 集電弓傳異常「車廂一片漆黑」全線恢復正常運轉

姪子打來猛喊「姑姑」拉關係 警看出貓膩保住她48萬

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

78歲謝姓老婦人，接到自稱姪子的Line訊息，對方猛喊「姑姑」，啟動聊天模式後，開口借款48萬，強調一天內還錢，謝不捨姪子缺錢遭遇，到銀行匯款48萬，警方獲報到場，一眼看穿是典型「假親友」詐騙手法，去電求證真姪子，成功勸阻謝落詐騙陷阱。

警方指出，謝姓老婦人前天中午12時許，前往高雄鳳山區三民路郵局，慌張地向志工詢問要怎麼匯款，行員發覺有異，立即關懷提問，懷疑她遭詐騙，於是通知警方協助。

鳳崗派出所警員高竹君、陳映慈獲報到場，謝姓老婦向警方表示，久未見面的姪子近日都會傳早安圖問候，讓她倍感窩心，當天上午姪子又來電，對她猛喊「姑姑、姑姑」。

謝婦說，她和姪子聊天後沒多久，姪子就表示，因臨時出門未攜帶存摺及印章，無法辦匯款，又急需用錢，開口向她借48萬到指定帳戶，還強調一天內還錢，她想說姪子遇到困難，心疼下才想幫姪子。

警方研判謝婦遇到典型「假親友」詐騙伎倆，檢視謝婦手機，發現真假姪子的Line並非同一人，去電確認真姪子，對方驚訝地回「沒向姑姑借錢」，謝婦才恍然大悟原來對方是騙子。

警方趁機對謝機會教育，並協助謝將對方封鎖，成功保住她辛苦的積蓄。

高雄78歲謝姓老婦人，接獲姪子打來猛喊「姑姑」的電話，備感窩心，對方開口借48萬，謝信以為真到銀行匯款，所幸警方看出假親友詐騙的手法，保住積蓄。記者石秀華／翻攝
高雄78歲謝姓老婦人，接獲姪子打來猛喊「姑姑」的電話，備感窩心，對方開口借48萬，謝信以為真到銀行匯款，所幸警方看出假親友詐騙的手法，保住積蓄。記者石秀華／翻攝
高雄78歲謝姓老婦人，接獲姪子打來猛喊「姑姑」的電話，備感窩心，對方開口借48萬，謝信以為真到銀行匯款，所幸警方看出假親友詐騙的手法，勸阻她勿匯款。記者石秀華／翻攝
高雄78歲謝姓老婦人，接獲姪子打來猛喊「姑姑」的電話，備感窩心，對方開口借48萬，謝信以為真到銀行匯款，所幸警方看出假親友詐騙的手法，勸阻她勿匯款。記者石秀華／翻攝
高雄78歲謝姓老婦人，接獲姪子打來猛喊「姑姑」的電話，備感窩心，對方開口借48萬，謝信以為真到銀行匯款，所幸警方看出假親友詐騙的手法，對她機會教育，保住她的積蓄。記者石秀華／翻攝
高雄78歲謝姓老婦人，接獲姪子打來猛喊「姑姑」的電話，備感窩心，對方開口借48萬，謝信以為真到銀行匯款，所幸警方看出假親友詐騙的手法，對她機會教育，保住她的積蓄。記者石秀華／翻攝

詐騙 郵局

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