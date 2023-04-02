機車失竊？萬華警靠「這招」找涉嫌人 才發現是場烏龍

梁姓女子日前報案稱，停在住處樓下的機車不見了，找了兩天都沒找到，又平時機車都是自己一人使用，尋求協助。警方著手調閱監視器畫面，在一輛違停休旅車的車窗玻璃反射畫面，看到「騎走機車的涉嫌人」，詢問得知，原來這位涉嫌人是梁女的丈夫，而丈夫疑因失智，才忘記有騎車出門。

萬華分局大理街派出所3月31日晚上9點多獲報，梁女（39歲）稱28日凌晨2點多騎車返回住處，中午睡醒後出門，赫然發現機車不見，自己找了2天都沒結果，雖然跟丈夫同住，但機車平常都是她一人使用，認為機車遭竊報警。

萬華警方獲悉，立刻派員調閱監視器畫面，機車停放位置沒有監視器照攝，因此只好從周邊監視器逐一地毯式查看，過程中發現一名穿著長袖黑白橫條紋男子騎走該機車，且該車行經萬華區寶興街某處後，隨即消失於監視器畫面，並無在其他路口出現。

警方正愁苦無進展時，監視器畫面突然一輛違停休旅車右後車窗玻璃反射畫面，見長袖黑白橫條紋男子正在騎樓停機車，警方立刻驅車前往該地址，果真看到機車。

警方隨後聯絡失主梁女，詢問是否認識監視器畫面中男子，梁女告訴警方，長袖黑白橫條紋男子是她老公，再深入詢問才知，原來老公羅男（57歲）疑因失智、常常忘東忘西，當天騎車出門買東西，也忘記有騎車，就徒步返家，才造成此烏龍報案。