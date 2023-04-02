影／八旬阿嬤台中迷途 隨身帶一支牙刷有線索助返家

台中市八旬施姓老婦在上月底時想到鹿港老家，卻在南區走失，警方獲報到場協助，施婦語焉不詳，幸好警方細心，看到施婦有攜帶一支牙刷，而牙刷上有施婦姓名，經查詢系統得知住址後，協助施婦平安返家。

第三警分局健康所警員曾旻傑、洪佳玉，在上月底獲報，南區南平一街、福德街口有名老婦徘徊，有市民關心，老婦語焉不詳，直說要回鹿港老家，但卻不知如何前往，也不知自己姓名、家住何處。

警方到場協助時，嘗試在老婦身上尋找可以確認身分的線索，發現老婦外套的口袋內有一支牙刷，上面清楚寫著老婦的姓名，經搜尋建檔的易走失人口資料庫後，順利查到老婦在2年前也曾走失，住處就在健康所轄內，順利將老婦平安載回家。

施婦女兒說，煮飯時母親一直吵著要回鹿港老家，但老家早已賣掉，但她一不注意，母親已不見人影，幸好有熱心民眾與警方協助，才沒發生意外。

第四警分局提醒，家人如曾有走失紀錄或經醫師診斷證明有失智，除可向各區公所申請愛心手鍊，也可帶易走失家人前往各分局偵查隊捺印指紋建檔，如警方有接獲報案可即時掌握身分協助返家。