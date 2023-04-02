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高鐵連假疏運出包 集電弓傳異常「車廂一片漆黑」全線恢復正常運轉

大港開唱變大港開喝 20歲正妹喝到斷片醉倒會場

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄近幾日大團演唱會眾多，吳姓女歌迷日前參加五月天演唱會，在捷運站暈倒昏迷，急救後恢復心跳。大港開唱也傳出意外，李姓女子、邱姓男子嗨完後，疑似飲酒過量倒地，鹽埕警分局獲報後到場關心，所幸兩人都未受傷，結束虛驚。

大港開唱昨、今兩天在高雄海洋流行音樂中心周邊登場，昨天傍晚7時許，警方巡經駁二微熱山丘前時，發現李女（20歲）倒臥在地，上前後發現李女全身散發濃濃酒味，經過警方呼喊才清醒。

警方擔心李女安危，事後協助將她送往救護站歇息，經過檢查應為飲酒過量「斷片」，稍有緩解後，隨即聯絡女子家屬將其接回。

另一名邱姓男子同樣因酒醉路倒在鹽埕區大義街及必信街口，邱男清醒後雖表示身體沒事，但警方仍協助攙扶至救護車送醫診治。

警方表示，昨天大港開唱期間一共受理酒醉路倒、救護傷患等為民服務案件約4件，所幸經檢視後均無大礙。

李女喝酒喝到斷片，倒在駁二路邊，經警方協助才順利回家。記者張議晨／翻攝
李女喝酒喝到斷片，倒在駁二路邊，經警方協助才順利回家。記者張議晨／翻攝

大港開唱 演唱會 微熱山丘

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