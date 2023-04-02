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女子新竹搭計程車 凌晨雙溪不厭亭下車 運將報案救回她

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

游姓女子獨自在新竹搭計程車，要陳姓司機載她到新北市雙溪區102線「不厭亭」，今天凌晨2點左右下車。警、消接獲陳報案，到場只看到游女的手提包，山崖有滑落痕跡，1個多小時後在崖下60公尺找到她，送醫治療。

瑞芳警方今天凌晨2點4分接獲陳姓計程車司機報案，表示從新竹載了1名女子，對方要他前往不厭亭。因為她下車時已是凌晨，又是隻身一人，擔心發生意外，希望員警到場了解狀況。

新北市瑞芳警分局牡丹派出所長連信昌和警員蔡孟芳，不久就趕到不厭亭，看到兩個手提包，裡面有游女寫的5封遺書。附近並未看到游女行蹤，又發現山坡有滑落痕跡，懷疑已掉落山崖，聯絡消防局協助搜救。

警、義消抵達後，固定繩索並到山谷查看，在不厭亭下方約60公尺看到游女，可能是一路滑落下去，加上近期多雨，傷勢並不嚴重，但情緒激動，4時20分左右往醫院救治，並通知家屬到院陪伴。

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新北市救護人員在雙溪區不厭亭山崖約60公尺找到游姓女子，救回後送醫治療。記者邱瑞杰／翻攝
新北市救護人員在雙溪區不厭亭山崖約60公尺找到游姓女子，救回後送醫治療。記者邱瑞杰／翻攝
新北市救護人員在雙溪區不厭亭山崖約60公尺找到游姓女子，救回後送醫治療。記者邱瑞杰／翻攝
新北市救護人員在雙溪區不厭亭山崖約60公尺找到游姓女子，救回後送醫治療。記者邱瑞杰／翻攝
新北市救護人員在雙溪區不厭亭山崖約60公尺找到游姓女子，救回後送醫治療。記者邱瑞杰／翻攝
新北市救護人員在雙溪區不厭亭山崖約60公尺找到游姓女子，救回後送醫治療。記者邱瑞杰／翻攝

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