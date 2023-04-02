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台中行人正義大執法再兩周 告發5479件不禮讓行人
台中市警局從上月底展開為期兩周的「行人正義大執法」專案，已告發5479件不暫停、禮讓行人，市警局認為件數不少，認為有必要強化交通觀念，因此再將專案延長兩周至今年4月9日，提醒用路人遵守交通規則，行經斑馬線時，禮讓行人先行。
台中市警局為提升汽機車駕駛對於禮讓行人的觀念，從今年3月13日至3月26日止，規畫執行「行人正義大執法專案」勤務，期間共取締5479件。
市警局認為，根據數據，顯見用路人對車輛行經路口時，應暫停讓行人觀念仍需強化，為有效防制行人事故，從上月27日起延長專案至今年4月9日。
台中市警局統計至今年3月30日的舉發件數，前五大開罰的路口依序為北區學士路與英才路口、中區台灣大道與三民路口、豐原區中正路與東北街口、太平區中興東路與東榮路口、北區三民路與育才北路口。
台中市警局強調，警方將持續滾動檢討及調整、規畫執法勤務，同時持續加強交安宣導，期能有效降低行人事故發生。
台中市警局也提醒，交通部已修法，提高汽車駕駛人不依規定暫停讓行人先行通過的罰則，從今年3月31日施行，汽車行經行人穿越道不停讓行人，不分大小型車，一律提高為最重3600元罰鍰，務必遵守交通法規，以免荷包失血。
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