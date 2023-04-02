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國道7車凌晨追撞2死1傷 台中34名消防隊員搶救

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

國道一號台中段今天凌晨嚴重追撞車禍，二死一傷，車禍現場混亂，國道警方處理事故，台中市消防局派34名消防隊員搶救。

台中市消防局今天凌晨2點接到台中市警局轉報，國道一號南屯區國一181公里南屯交流道南下出口前車禍，多人受傷，報案人表示有轎車自撞中央分隔島後又被後方車輛追撞。

消防隊員發現有3名傷者，其中30歲女子明顯死亡、未送醫，一名約25歲男子現場OHCA，由西屯消防分隊救護車送往中港澄清醫院急救；另一名約33歲男子由春社消防分隊救護車送往惠中林新醫院急救；台中市消防局共出動西屯、春社、南屯及烏日分隊，各式消防車7輛，救護車3輛，消防人員34名。

國道警察第三大隊表示，員警到場時發現2名民眾躺臥車道，一名女子已明顯死亡，另一名男性送醫急救無效。經初步調查，車輛不明原因先撞擊前方營大貨曳引車後，遭後方轎車撞擊而肇事，詳細經過及肇事責任仍在釐清中。

第三大隊呼籲用路人，行駛前務必繫妥安全帶，並養足精神後再上路，勿超速、疲勞駕駛、酒後駕車。

國道一號台中段今天凌晨發生追撞車禍，二死一傷。圖／警方提供
國道一號台中段今天凌晨發生追撞車禍，二死一傷。圖／警方提供
國道一號台中段今天凌晨發生追撞車禍，二死一傷。圖／警方提供
國道一號台中段今天凌晨發生追撞車禍，二死一傷。圖／警方提供
國道一號台中段今天凌晨發生追撞車禍，二死一傷。圖／警方提供
國道一號台中段今天凌晨發生追撞車禍，二死一傷。圖／警方提供
國道一號台中段今天凌晨發生追撞車禍，二死一傷。圖／台中市消防局提供
國道一號台中段今天凌晨發生追撞車禍，二死一傷。圖／台中市消防局提供
國道一號台中段今天凌晨發生追撞車禍，二死一傷。圖／警方提供
國道一號台中段今天凌晨發生追撞車禍，二死一傷。圖／警方提供

台中市 國道 救護車

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