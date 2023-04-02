影／台中熟女警所問交通 轉頭丟裝2萬紙袋作公益好暖

台中市邱姓女子是家庭主婦，上月底到春社派出所詢問交通法規時，看到所內有白米、麵條等物資，得知派出所經常關懷轄內弱勢，因此邱女在臨走前，拿了牛皮紙袋裝了2萬元委由派出所做公益，所長邱量虔將善款提供給春安國小，讓8名學童吃早餐。

年約40多歲的邱姓女子在上月27日到第四警分局春社所，諮詢交通法令相關規定，在洽詢期間，邱女看到警所的角落擺有白米、麵條等物資，因而得知春社所轄內老舊眷村裡有許多弱勢家庭需要關懷。

當時所長邱量虔和邱女聊天談到，平常若有空閒，就會拿物資與同事前往探視獨居老人、低收入戶，除將個案轉介社會局外，秉持救急不救窮的信念，為其準備家中常備物資，解決民生問題。

邱女聽後也希望略盡心意，臨走前拿了一個牛皮紙帶，裝了2萬元現金，希望派出所轉贈給需要幫助的人。

所長邱量虔說，知道邱女提供善款後，想到轄內春安國小校長陳貞蓉提及，校內有8名學童長期受早餐店免費提供早餐，但因近期原物料飛漲，店家咬牙苦撐，所以將善款提供給學校協助學童吃早餐，減輕早餐店壓力，後來學童也寫卡片感謝善心人士的付出。