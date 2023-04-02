羊趁飼主進入羊舍餵養時跑出 員警協助圍捕帶回家

台中一隻羊趁飼主進入羊舍餵養時跑出，清水警分局員警到場，以攤開雙手方式圍捕住，協助帶羊回家，警方提醒，飼主應善盡寵物約束責任，避免任意竄入道路，若影響交通安全，可依道路交通管理處法條例罰鍰300元以上600元以下。

3月28日下午，梧棲一隻羊趁飼主進入羊舍餵養時溜出門，跑到約50公尺外的台灣大道8段，車輛多，民眾發現後，擔心羊隻及來往的用路人發生危險，向警方報案請求協助。

中市清水警分局安寧派出所警員黃勗哲、賴韋成接獲報案後立即趕赴現場，一隻活蹦亂跳的羊在台灣大道路旁亂竄，該路段交通流量大且車速快，為維護用路人及羊隻安全，警方使盡全力的追趕，羊隻失控的東逃西竄，警方也擔心羊隻衝入道路上，最後，警方以攤開雙手方式成功將羊隻圈圍在建築物的角落，讓聞訊趕到現場的飼主成功將羊隻抱起平安的帶回農場。

飼主表示，他進入羊舍餵食時，因門未栓緊，造成小羊偷跑，幸好有警方到場協助圈圍，否則，自己無法對付這隻精力旺盛的羊。