影／以為阿共打來 2車路口相撞衝民宅住戶嚇壞
台東市昨晚發生汽車撞入民宅車禍，黑色休旅車及白色休旅車，昨晚9時許行經鄭州、杭州街口時相撞、失控衝入鄭姓市民住家，鄭男被強烈撞擊聲嚇了一跳，直言「以為阿共打來」，所幸2車駕駛都僅輕傷、酒測值為0，事故肇責警方調查中。
鄭姓市民表示，當時正在客廳看電視，突然被門前強烈撞擊聲嚇一跳，一度以為「是阿共打來了喔」，開門一看2輛車撞在家門前，門前的自來水管都撞斷、盆栽也撞壞了，二車上的人看起來都還好，警方也很快就到場處理。
鄭姓市民說，這個路口每年大大小小發生10餘起車輛，夜裡也常聽到呼嘯而過的車聲，市公所曾經一度說要裝紅綠燈，但也不知道什麼原因一直沒有裝設，希望管理單位盡快處理、避免車禍再發生。
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