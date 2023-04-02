7旬夫婦深山迷航車陷土溝 高雄警就地取材助脫困

高雄大社區一對7旬紀姓老夫婦日前赴杉林的井角山區避暑遊玩，但就在享受完美麗山林風光欲返程時，在崎嶇山路間倒車時，因視野落差加上陡坡，因車輛偏移右後輪不慎卡在土溝裡動彈不得，好在山中手機還有訊號，在報警求援後，終於順利脫困，結束一場驚魂。

旗山分局杉林分駐所副所長王進裕、警員陳尚仟3月29日下午5時許接獲報案，民眾說在山中迷路，一個不小心車輪卡住，受困在的「井角」山區，警到達現場發現，報案人是一對7旬老夫婦，他們向警方表示，近來因天氣日趨炎熱，夫妻倆當天一大早，才從大社區開車來到杉林遊玩。

警方表示，當時現場路況極差，車旁陡坡要救援極具難度，深怕一不小心跌落山坡後果不堪設想，兩警絞盡腦汁乾脆搬出車上的「千斤頂」，就地取材找出現場合適大小的石頭鋪墊在車輪下方，幾經周折，最終讓深陷在山溝裡的車輛成功脫困。