臉書「美女」誆烏俄戰爭黃金漲 高雄純情男險賠16萬

高雄市路竹區63歲鍾姓男子日前在結識一名自稱為「銀行高管」的女網友，對方以烏俄戰爭導致黃金價格巨幅上揚，說服鍾男前往銀行匯款5000美金（折合台幣約16萬元），還好行員機警通知警方到場攔阻，化解詐欺集團假借美女圖打出的柔情騙術。

上周四，湖內分局路竹分駐所巡佐郭福智及警員王明德執行巡邏時，突然接獲轄內銀行報案，聲稱民眾疑遭詐騙集團以購買黃金話術詐騙，2人立即趕抵現場了解。

湖內分局指出，詐騙集團透過臉書軟體以「美女」圖包裝帳號化身銀行高層誘惑鍾男，並在一次次的閒聊中，不斷透露烏俄戰爭導致國際上黃金需求增加，目前正是進場投資的最佳時機，以柔情攻勢加上迅速致富的話術，讓鍾男一步步落入詐騙集團的圈套。

當天鍾男趕在銀行下班前聲稱要匯款，當下就讓行員感到不對勁，在詢問鍾男匯款動機後，便發現鍾男說法與一般客戶購買黃金的態樣不同，驚覺鍾男恐怕遭受詐騙，趕緊通知警方到場。

湖內分局呼籲，詐騙集團話術日新月異，遇有陌生訊息或網路上的一頁式廣告要特別小心，尤其是主打「低投資、高報酬」或者「快速致富」的投資訊息，可撥打「165」反詐騙專線諮詢，保障自身財產安全。