高雄賓士自撞烏龜翻 消失駕駛到案詭辯這句話吞2罰單

葉姓男子今天上午9時27分許，駕駛賓士車行經高雄三民區澄清路，失控衝撞路邊轎車，賓士當場四腳朝天如「烏龜翻」，葉在警方到場前棄車逃逸，傍晚被通知到案；葉狡辯因無照駕車才逃離，由於無法查出是否有酒駕行為，警方對他開出無照及肇逃2張罰單。

警方指出，該起車禍發生在今天上9時27分，當時駕駛黑色賓士車的駕駛，沿三民區澄清路由南向北直行，不慎失控擦撞停在路邊停車格的32歲徐姓車主的銀色轎車，賓士撞轎車後，整輛車翻覆，在路中央四腳朝天。

路人見狀報警，警方趕抵處理時，賓士車駕駛早一步逃離現場，不見蹤影，警方事後追查肇事駕駛身分，通知22歲葉姓男子到案說明，葉聲稱失控翻車後，因無照才離開現場。