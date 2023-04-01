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高雄賓士自撞烏龜翻 消失駕駛到案詭辯這句話吞2罰單

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

葉姓男子今天上午9時27分許，駕駛賓士車行經高雄三民區澄清路，失控衝撞路邊轎車，賓士當場四腳朝天如「烏龜翻」，葉在警方到場前棄車逃逸，傍晚被通知到案；葉狡辯因無照駕車才逃離，由於無法查出是否有酒駕行為，警方對他開出無照及肇逃2張罰單

警方指出，該起車禍發生在今天上9時27分，當時駕駛黑色賓士車的駕駛，沿三民區澄清路由南向北直行，不慎失控擦撞停在路邊停車格的32歲徐姓車主的銀色轎車，賓士撞轎車後，整輛車翻覆，在路中央四腳朝天。

路人見狀報警，警方趕抵處理時，賓士車駕駛早一步逃離現場，不見蹤影，警方事後追查肇事駕駛身分，通知22歲葉姓男子到案說明，葉聲稱失控翻車後，因無照才離開現場。

由於無法查出是否有酒駕行為，警方違反道路交通管理處罰條例第21條，無照駕車可處6000元到1萬2000元的罰單，另肇逃則因道交條例62條，開出可罰1000元以上3000元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。

高雄賓士車葉姓駕駛行經三民區澄清路，不明原因失控衝撞路邊轎車，整輛車四腳朝天如「烏龜翻」，警方到場前，葉逃離現場，事後被通知到案，詭辯因無照才逃離。記者石秀華／翻攝
高雄賓士車葉姓駕駛行經三民區澄清路，不明原因失控衝撞路邊轎車，整輛車四腳朝天如「烏龜翻」，警方到場前，葉逃離現場，事後被通知到案，詭辯因無照才逃離。記者石秀華／翻攝
高雄賓士車葉姓駕駛行經三民區澄清路，不明原因失控衝撞路邊轎車，整輛車四腳朝天如「烏龜翻」，警方到場前，葉逃離現場，事後被通知到案，詭辯因無照才逃離。記者石秀華／翻攝
高雄賓士車葉姓駕駛行經三民區澄清路，不明原因失控衝撞路邊轎車，整輛車四腳朝天如「烏龜翻」，警方到場前，葉逃離現場，事後被通知到案，詭辯因無照才逃離。記者石秀華／翻攝
高雄賓士車葉姓駕駛行經三民區澄清路，不明原因失控衝撞路邊轎車，整輛車四腳朝天如「烏龜翻」，警方到場前，葉逃離現場，事後被通知到案，詭辯因無照才逃離。記者石秀華／翻攝
高雄賓士車葉姓駕駛行經三民區澄清路，不明原因失控衝撞路邊轎車，整輛車四腳朝天如「烏龜翻」，警方到場前，葉逃離現場，事後被通知到案，詭辯因無照才逃離。記者石秀華／翻攝

肇逃 罰單 酒駕

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