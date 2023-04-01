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三重80老翁攀外牆修繕 人卡困窗外消防即救援

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市三重區黃姓老翁，今天下午獨自攀爬五樓後側鐵窗準備修繕，不料重心不穩，卡困在窗外動彈不得，鄰居發現連忙通知消防人員到場救援，黃翁的兒子才知父親受困，所幸消防員順利將他拉進屋內，檢視其身體僅右踝輕微壓傷，緊急送醫急救沒有大礙。

據了解，黃姓老翁（80歲）住在新北市蘆洲區洛陽街一棟舊公寓5樓，閒來無事的他，經常把後側鬆脫的鐵窗欄杆當樓梯，踩出女兒牆外維修鐵窗。今天下午他又攀踩鬆脫的鐵窗欄杆準備往下，才剛跨過女兒牆往下，突然一個重心不穩，右腳踩空被鐵窗勾住，他急著雙手抓住女兒牆左腳勾在牆內，無法自行脫困。

就這樣，黃姓老翁卡困在5樓窗外，直到鄰居看見，趕緊向新北市消防局求援，消防員獲報趕抵，黃姓老翁的兒子，才知老父受困窗外，所幸消防人員協助將黃翁拉進屋內，檢視其身體僅右腳踝輕微壓傷，緊急送醫急救沒有大礙。

新北市消防局第三救災救護大隊長陳志德表示這次意外，所幸鄰居及時發現報案，患者當下適時抓住女兒牆，右腳勾住鐵窗，才免於墜落傷亡。呼籲，老人及小孩屬於避難弱勢族群者，家人切勿單獨將他們留滯家中，也勿長時間未注意他們，導致不慎發生危險或災害，因延遲救援而抱憾。

新北市三重區黃姓老翁，卡困後側鐵窗外，警消到場協助拉進屋內，解除一場虛驚。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區黃姓老翁，卡困後側鐵窗外，警消到場協助拉進屋內，解除一場虛驚。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區黃姓老翁，卡困後側鐵窗外，警消到場協助拉進屋內，解除一場虛驚。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區黃姓老翁，卡困後側鐵窗外，警消到場協助拉進屋內，解除一場虛驚。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區黃姓老翁，卡困後側鐵窗外，警消到場協助拉進屋內，解除一場虛驚。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區黃姓老翁，卡困後側鐵窗外，警消到場協助拉進屋內，解除一場虛驚。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區黃姓老翁，卡困後側鐵窗外，警消到場協助拉進屋內，解除一場虛驚。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區黃姓老翁，卡困後側鐵窗外，警消到場協助拉進屋內，解除一場虛驚。記者曾伯愷／翻攝

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