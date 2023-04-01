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大港開唱喝茫了 警方3大漢抬醉漢管束
五月天、張惠妹和「大港開唱」3場演唱會活動，今晚在高雄齊上場。大港開唱活動中，1男子喝茫了，在會場大呼小叫，民眾報警請救護車載走他，但他仍醉醺醺，最後由警方派3名大漢將他抬出救護車，進派出所保護管束。
今晚6點40分許，李姓男子（42歲）在大港開唱會場喝茫，在會場「碎碎念」，民眾認為受影響，向高雄港務警察總隊員警反映後，警方通知救護車要載走他。
但他李不斷抗拒，港警將他帶到在高雄市鹽埕區光榮街與必信街口，直到晚間7時30分左右，由救護員和警方才將他抬上救護車。
由於李醉得酒一直講個不停，員警和救護員也不知道他在講些什麼，決定將他帶到高雄市警鹽埕分局五福四路派出所。一到派出所，他不願下車，員警才合力將他抬進派出所保護管束，並通知他家人處理。
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