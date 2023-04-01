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男醉吐腳踏墊運將收車資清潔費 他怒了下車打人挨告

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市蘆洲區李姓男子，今天喝的酩酊大醉，從北市攔搭計程車返回蘆洲住處。不料車抵李男醉吐，導致車後座墊、腳踏墊滿是嘔吐物，司機林男向他收取車資、清潔費未果，雙方發生口角拉扯，一旁路人看見報警協處。警方趕抵李男仍情緒激動，被上銬帶回保護管束，林男提告毀損、傷害、詐欺，警詢後依法移送法辦。

經調查，李姓男子（52歲）從事服務業，今天凌晨他與友人餐敘結束，帶著一身酒氣，從北市長春路攔搭計程車返家。李男上車說不清楚要去哪裡？司機林男（45歲）好聲詢問，他才醉語說出新北市蘆洲區。

約莫今天凌晨3時許，計程車開抵李男住家樓下，林男轉身向他收取500元車資，不料，李男突然嘔吐，只見後車座墊、腳踏墊吐滿嘔吐物，氣的林男當場向李男收取1500元清潔費。

李男被多收1500清潔費瞬間暴怒，認為林男收得太高，雙方車上商議未果，李男盛怒連車資也不付，開門就往車外衝去。林男見狀開門追去，雙方在街頭嗆罵拉扯，過程中林男嘴角、脖子被李毆傷瘀青，一旁路人看見趕緊報警協處。

警方獲報趕抵了解，李男情緒仍是激動，數度衝前醉語大喊「你不要抓我，你不要抓我。」遭警壓制在地上銬帶回派出所保護管束，林男提告毀損、傷害、詐欺，警詢後依法將李男移送法辦。蘆洲分局蘆洲派出所副所長曾松彬呼籲，飲酒後易造成自制力降低，為避免意外發生，請適度飲酒，以保護自己及他人安全。

新北市蘆洲區李姓男子拒付車資及清潔費，拉扯運將受傷，警依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市蘆洲區李姓男子拒付車資及清潔費，拉扯運將受傷，警依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市蘆洲區李姓男子拒付車資及清潔費，拉扯運將受傷，警依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市蘆洲區李姓男子拒付車資及清潔費，拉扯運將受傷，警依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市蘆洲區李姓男子拒付車資及清潔費，拉扯運將受傷，警依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市蘆洲區李姓男子拒付車資及清潔費，拉扯運將受傷，警依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市蘆洲區李姓男子拒付車資及清潔費，拉扯運將受傷，警依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
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計程車 詐欺

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