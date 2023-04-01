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車未讓行人 北市警：中午時段件數多駕駛搶快違規

中央社／ 台北1日電

車輛經行人穿越道未禮讓行人昨天起加重罰則，台北市警方共取締181件，警方說多數違規時間近中午，行人以上班族居多，駕駛則因搶快違規，而連假開跑違規件數可能會下降。

交通部修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，汽車經行人穿越道及轉彎時未讓行人先通過，小型車原本罰鍰為新台幣2000元、大型車2800元，一律提高為最高額3600元，機車罰鍰維持1200元，並於3月31日施行。

台北市交通大隊表示，已加強執法並把車輛不讓人列為重點專案，昨天各分局取締車輛不停讓行人違規件數共181件，包含汽車75件、機車106件，取締件數前3大路段依序為羅斯福路4段、松江路、忠孝東路4段。

警方今天指出，統計數據顯示，違規時間幾乎集中在接近中午時段，行人已上班族居多，駕駛通常是因搶快通過行人穿越道而違規，執勤時都會派員警在各路口站崗錄影蒐證，發現違規狀況就開罰。

警方說，依過去取締情形，車輛經行人穿越道未禮讓行人狀況，通常是在車輛轉彎時未注意行人而違規，昨天執勤狀況取締件數地點幾乎集中在辦公大樓較多區域，初步研判可能是中午時段用餐人潮多，駕駛一時疏忽搶快而被取締裁罰。

警方表示，因連假起跑，預期車輛經行人穿越道未禮讓行人的違規狀況可能會較少，但為確保行人安全仍會持續嚴格執法。

連假 北市 上班族

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