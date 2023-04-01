高雄仁武追撞車禍 機車騎士栽進垃圾車斗輕傷

高雄藍姓男大生騎車行經仁武區水管路3段時，追撞未依規定迴轉垃圾車，藍男當場噴飛栽進垃圾車斗踏板被載走，腳部骨折。警方初步認定垃圾車郭姓駕駛未禮讓，依法掣單開罰。

至於垃圾車車斗是否可能夾傷人，高市環保局說明，垃圾車行駛過程中垃圾壓縮艙不會運作攪動垃圾，清潔隊員在收運垃圾時也會待壓縮艙垃圾達一定的量才會啟動開關。就此案來看，機車騎士摔在車斗踏板上，依常理不會被夾傷。

水管路3段3月30日上午9時發生追撞車禍事故，轄區高市仁武警分局仁武派出所員警到場了解，發現52歲郭男駕駛私人垃圾車原本沿水管路3段快車道由東向西行駛，突然迴轉往東行駛，結果未注意禮讓對向慢車道車輛，導致直行藍男煞車不及撞上。

警方調閱監視器畫面發現，20歲藍男當時騎車沿水管路3段慢車道西向東直行行駛，因突然發現迴轉垃圾車閃避不及追撞，導致整個人噴飛「倒栽蔥」掉進垃圾車車斗踏板上，還被載運行駛一小段距離，場面驚險。

員警到場實施酒測，雙方酒測值均為0。藍男意識清楚、腳部受開放性骨折，由消防人員送義大醫院救護。

仁武分局今天發布訊息指出，警方初步勘查後，依道路交通管理處罰條例第49條1項5款，針對郭男迴轉未禮讓掣單舉發，可處新台幣600元以上、1800元以下罰鍰，詳細肇事原因仍待進一步釐清。