詐騙集團復工！雲林3月詐文攀巔峰 「網路徵才」最夯

詐騙集團猖獗，尤其透過網路社團貼文「徵才」的情況愈來愈多，雲林縣警方網路巡邏就發現，近3個月有多達882則詐騙貼文，其中引介工作、徵才等相關類型的文字最多，使民眾容易輕信優渥條件而上當，縣長張麗善、縣警局長林故廷錄製多元阻詐影音，希望「能幫一人是一人」，教民眾聰明分辨不受騙。

據調查，網路徵才、求職是「詢問度」相當高的貼文類型，然而標榜優渥條件的文字，背後可能藏有違法的陷阱，近日政府普發現金6000元陸續入帳，知名歌手五月天、張惠妹等也舉辦演唱會跟歌迷同歡；在物價通膨之下，普發現金是國人的小確幸，而大咖歌手的門票難搶，以致黃牛橫行，民眾遭騙的機率也大幅提高。

據統計，今年1至3月的詐騙貼文共882則，1、2月合計408則，3月有474則，件數突然飆高的原因是詐團也「休完年假」復工了，民眾瀏覽網路文字時，無法立即分辨真假，防不勝防。

林故廷表示，「熱門」詐騙包括釣魚簡訊、釣魚網站及假網拍，當大家收到手機簡訊時，第一時間先留意網址書寫方式是否有異，勿輕易點選，否則可能誤入陷阱，至於公開拍賣物品、徵才求職，應仔細觀察其文字、照片是否為「非國人常態用語」及網路抓圖，不要馬上就留言回應。