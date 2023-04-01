快訊

林佳龍喬選舉、趴趴走成「最高調府秘」 引發黨內質疑

當愛已成往事：張國榮離世20年，香港失落的自由反叛

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄賓士車擦撞路邊轎車「烏龜翻」 駕駛現場消失

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄三民區澄清路今天上午發生一起車禍，賓士車駕駛不明原因失控衝撞路邊轎車，因撞擊力道大，賓士車整輛車四腳朝天如「烏龜翻」，警方獲報到場處理，肇事的賓士車駕駛卻逃離現場，消失無蹤，正追查車主到案，釐清是否有酒駕行為。

警方指出，該起車禍發生在今天上9時27分，當時駕駛黑色賓士車的駕駛，沿三民區澄清路由南向北直行，不慎失控擦撞停在路邊停車格的32歲徐姓車主的銀色轎車，賓士撞轎車後，整輛車翻覆，在路中央四腳朝天。

路人見狀報警，警方趕抵處理時，賓士車駕駛卻早一步逃離現場，不見蹤影，警方正追查肇事駕駛身分，以釐清是否有酒駕行為。

警方指出，賓士車肇事駕駛車禍後離開現場，已違反道路交通管理處罰條例第62條，可處1000元以上3000元以下罰鍰，逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月，將追查車主到案，以釐清車禍事發原因。

車禍 車主 酒駕

延伸閱讀

未保持車距釀禍 清明連假國1岡山段4車連環撞

柯文哲批民進黨2016利用他 陳其邁：高雄沒那麼多政治味

全台25萬輛賓士車最強後盾！全新Mercedes-Benz零件物流中心正式啟用

影／台62線賓士高速自撞護欄 3人皆被甩出車外1死2傷！

相關新聞

機捷恐嚇信驚動總統府 署名「邢泰劍」疑意有所指

機場捷運今天又遭炸彈恐嚇，而且恐嚇信直接寄到總統府，信件署名「邢泰劍」，與檢察總長邢泰釗名字類似。桃園市捷運警察追查信件...

又被恐嚇放炸彈！這次換桃園機捷北車A1站 鐵警今加強巡視

清明連假第一天，近午有境外匿名恐嚇信寄到總統府民意信箱，揚言要在桃園機場捷運台北車站A1站放置炸彈，鐵路警察局獲報已加強...

影／國道玩命飆行？他急變換車道 撞車後橫著走又360度轉回去

昨天深夜，張姓男子開車，行經國道1號北向38公里處，疑因車速過快變換車道不慎，衝撞內側車道一輛汽車，再向右橫越兩車道，撞...

高雄賓士車擦撞路邊轎車「烏龜翻」 駕駛現場消失

高雄三民區澄清路今天上午發生一起車禍，賓士車駕駛不明原因失控衝撞路邊轎車，因撞擊力道大，賓士車整輛車四腳朝天如「烏龜翻」...

詐騙集團復工！雲林3月詐文攀巔峰 「網路徵才」最夯

詐騙集團猖獗，尤其透過網路社團貼文「徵才」的情況愈來愈多，雲林縣警方網路巡邏就發現，近3個月有多達882則詐騙貼文，其中...

未保持車距釀禍 清明連假國1岡山段4車連環撞

清明連假首日，國道1號南向348.4公里處近岡山路段，今天上午10時許發生追撞車禍；蔡姓男子轎車撞及洪姓男子的車子，再追...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦