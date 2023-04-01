高雄賓士車擦撞路邊轎車「烏龜翻」 駕駛現場消失

高雄三民區澄清路今天上午發生一起車禍，賓士車駕駛不明原因失控衝撞路邊轎車，因撞擊力道大，賓士車整輛車四腳朝天如「烏龜翻」，警方獲報到場處理，肇事的賓士車駕駛卻逃離現場，消失無蹤，正追查車主到案，釐清是否有酒駕行為。

警方指出，該起車禍發生在今天上9時27分，當時駕駛黑色賓士車的駕駛，沿三民區澄清路由南向北直行，不慎失控擦撞停在路邊停車格的32歲徐姓車主的銀色轎車，賓士撞轎車後，整輛車翻覆，在路中央四腳朝天。

路人見狀報警，警方趕抵處理時，賓士車駕駛卻早一步逃離現場，不見蹤影，警方正追查肇事駕駛身分，以釐清是否有酒駕行為。

警方指出，賓士車肇事駕駛車禍後離開現場，已違反道路交通管理處罰條例第62條，可處1000元以上3000元以下罰鍰，逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月，將追查車主到案，以釐清車禍事發原因。