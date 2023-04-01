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普發6千成最新詐騙手法 警方到清明人潮聚集點送蛋宣導

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

政府超收稅金普發6千元還沒開始，台南市就發生多起民眾收到「全民普發6千元」詐騙案。新化警方今天到遊客眾多的「全台最美新化果菜市場」、虎頭埤與湧入掃墓祭祖人潮的接天寺，八德安樂園宣傳「全民普發6千元」詐騙橫行、提醒民眾小心。

警方為吸引民眾注意，還將企業捐贈的白雞蛋滷製成茶葉蛋當宣導贈品，更派有街頭藝人證照的勤指中心主任陳瑞麟以薩克斯風live演奏老歌，果然引起不少民眾停下腳步聆聽，達到擴大宣導效果。

新化分局長王智民表示，近日陸續傳出最新詐騙手法「全民普發6千元」，決定利用清明假期人潮聚集時，率分局預防犯罪宣導團至附近接天寺，八德安樂園等掃墓祭祖聚集點防詐宣導，並商借全台最美果菜市場設攤，宣導民眾政府全民普發6千元怎麼領才不會被騙。

警方表示，預估這次不少民眾返鄉掃墓祭祖後，會順遊轄區各景點，民眾對詐騙犯罪造成財產損失深惡痛絕，警方感同身受，擔憂「全民普發6千元」現金會有很多民眾不慎遭詐騙，才會趁清明連假人潮聚集宣導。

王智民說，這次全民普發6千元領取方式有「直接入帳」、「造冊發放」、「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」，其中又以「登記入帳」最容易出現問題。詐騙手法不斷翻新，呼籲民眾如利用「登記入帳」方式領取時，在點擊網站前一定要再三注意網址的正確性，來源不明連結絕對不要點，如遇可疑網站或訊息，應立即撥打165反詐騙專線，避免在開心領錢之前，就先遭詐騙集團盜騙個資。

普發6千成最新詐騙手法，台南警方到清明人潮聚集點送蛋宣導。記者周宗禎／翻攝
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詐騙集團 茶葉蛋

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