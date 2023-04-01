未保持車距釀禍 清明連假國1岡山段4車連環撞

清明連假首日，國道1號南向348.4公里處近岡山路段，今天上午10時許發生追撞車禍；蔡姓男子轎車撞及洪姓男子的車子，再追撞另一輛轎車，洪男座車衝撞護欄，又遭煞車不及的另一輛轎車追撞，4車連環撞，所幸奇蹟似的無人受傷，警方研判未保持安全車距釀禍，正釐清相關肇責。

國道警察第五大隊警方調查，國道1號南向348.4公里處，接近岡山路段，因清明連假，返鄉車流多，今天上午10時許，49歲蔡姓男子駕車行經該處路段，失控撞及22歲的洪姓男子轎車，蔡男車子又往前撞及43歲蔡姓男子的轎車。

洪男轎車被撞後，因瞬間撞擊力，車子撞上護欄後，又遭閃避不及的32歲洪姓男子駕駛的轎車撞上，國道員警到場處理，對4名駕駛酒測，均無人有酒駕行為，疑未保持安全車距釀禍；現場事故已在40分後排除，詳細車禍肇責由警方釐清。