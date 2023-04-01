洗刷行人地獄惡名 汽機車未禮讓行人加重罰 彰化首日取締19件
彰化縣去年共有24名行人因車禍死亡，為配合交通新法昨天上路，彰化縣警察局實施「路口安全執法」工作，並在今天公布首日取締成果，其中汽車不禮讓行人13件、汽機車轉向不讓行人6件，依新法規定，汽車最重可處3600元、機車1200元罰鍰。
根據彰化縣警察局統計，彰化縣去年發生路口交通事故計2萬0495件，占交通事故發生近六成四，其中路口發生死亡交通事故計69件、造成69人死亡，其中行人達24人，比前年增加6人。縣警局分析路口車禍肇事主要原因，以未依規定讓車最多，其次是未注意車前狀態，尤其在交岔路口因「車不停讓人」，造成行人死傷逐年攀升。
為配合昨天上路的交通新法規定，縣警察局實施「路口安全執法」工作，昨天首日的取締成果，其中汽車不禮讓行人13件、汽機車轉向不讓行人6件，另取締闖紅燈121件、紅燈右轉91件。
交通隊表示，依交通部新修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」規定，若汽機車不停等禮讓行人或車輛轉向不暫停讓行人優先通行，可處1200元以上3600元以下罰鍰，若不禮讓視障人士或導盲犬，處罰將加倍；汽機車闖紅燈可處1800元以上5400元以下罰鍰；紅燈右轉處600元以上1800元以下罰鍰；行人未依規定走行人穿越道或違規闖越道路，處罰500元罰鍰。
彰化縣警察局交通隊隊長林神改表示，汽機車遇有行人在行人穿越道上不停讓行人先行，取締原則以汽車在行人穿越道上以距離行人行進方向1個車道寬（約3公尺）以內，及前懸已進入行人穿越道上為取締認定基準，警方攔查取締時會採全程錄影。
警察局局長張國雄強調，路口安全執法並非以處罰為目的，最主要是希望導正駕駛人路口停讓的良好駕駛觀念，提醒用路人都能「路口慢看停、行人優先行」，養成行車多禮讓的習慣。
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