友人買「女神褲」穿著減重失敗 揭藝人梁佑南是詐騙受害人
穿能量褲就能減重10多公斤？藝人梁佑南的朋友看見她「代言」某品牌磁石能量褲，購買穿著後完全無效，梁佑南接到朋友投訴才知被冒名詐欺，因此願意擔任「打詐彰化隊」反詐騙大使，以詐騙受害者的經驗提醒民眾，勿相信誇大不實徵才和購物的廣告。
彰化縣警察局去年攔阻1044件詐騙案，成功救下5億6624萬元的人民血汗錢，彰化縣「5億縣」的名聲傳開，令人吃驚的不是彰化縣民生富庶，而是詐騙集團用假交友、假投資行真詐騙之實的老哏竟能一再得逞。警察局和員林警分局邀請藝人梁佑南擔任反詐騙大使，到員林百果山拍片籲請民眾不要上當。
梁佑南也是詐騙受害人，今年3月遭人盜用臉書圖片代言某品牌的磁石能量褲，宣稱「女神褲」，不必控制飲食、不必運動，穿一個月就能減重10多公斤，朋友看見梁佑南「代言」廣告就購買，穿著沒幾天如向梁佑南反映女神褲質料非常差又完全沒任何減重功效，梁佑南立即上網截圖，把冒名代言廣告圖片放在她個人粉專提醒民眾切勿受騙。
梁佑南真的為彰化反詐騙代言，擔任「打詐彰化隊」反詐騙大使，以受害經驗提醒民眾，臉書詐騙廣告猖獗都是詐騙集團看準民眾想撿便宜、想輕鬆迅速致富的心態，在臉書社團推出低於市價的商品，把藝人、網紅的大頭照設為主要頭像讓民眾以為是名人代言或名人本尊銷售。
「識詐」是當前警政重點工作，自去年推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，打詐彰化隊透過各種管道和宣導方式增強民眾認識詐騙，員林分局將持續落實分齡分眾的宣導策略讓民眾不斷接收新的防詐資訊，如果需要網購商品，不要與賣家使用通訊軟體交易，若有疑問可洽詢警察單位。
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