投資普洱茶餅也成騙局 老翁遇正妹險遇詐
高雄張姓老翁在網路社群，接獲自稱「香港茶商」的女子加好友，對方1年來一再慫恿老翁投資普洱茶餅，稱短時間就可以獲得高額報酬，老翁到銀行匯款，才驚覺自己險些踩進詐騙集團的假投資圈套。
77歲的張姓老翁1年前在自網路社群，有貼著貌美女子頭照的人加好友，不久對方透過網路電話，自稱是「香港茶商」，幾乎天天與他聯繫。後來對方聲稱有好投資管道，可以靠投資普洱茶餅賺錢，稱是「難得遇到的大好投資機會」，能在短時間內，賺到高報酬率的差價，要老翁先匯款35萬元買10塊茶餅。
老翁因對方在群組內催促他趕緊匯款，不然會被其他人捷足先登，而誤信對方的話。3月30日他到高雄市苓雅區中國信託銀行，臨櫃要匯款35萬元，行員得知老翁要投資，懷疑他可能受騙，趕緊請員警協助，勸阻老翁匯款。
高雄市警苓雅分局員警到場，查問老翁投資茶餅的來龍去脈，認為是「假投資真詐財」的話術，一查收款人帳戶分屬不同人的帳戶，而且還是台灣人的帳戶，其中還有帳戶已列詐騙警示帳戶，老翁才驚覺險些受騙，打住匯款，頻向警方及行員致謝。
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