快訊

D社愚人節震撼彈！韓媒直擊「李到晛❤林智妍」戀愛ing 《黑暗榮耀》劇組都知道

投資普洱茶餅也成騙局 老翁遇正妹險遇詐

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄張姓老翁在網路社群，接獲自稱「香港茶商」的女子加好友，對方1年來一再慫恿老翁投資普洱茶餅，稱短時間就可以獲得高額報酬，老翁到銀行匯款，才驚覺自己險些踩進詐騙集團的假投資圈套。

77歲的張姓老翁1年前在自網路社群，有貼著貌美女子頭照的人加好友，不久對方透過網路電話，自稱是「香港茶商」，幾乎天天與他聯繫。後來對方聲稱有好投資管道，可以靠投資普洱茶餅賺錢，稱是「難得遇到的大好投資機會」，能在短時間內，賺到高報酬率的差價，要老翁先匯款35萬元買10塊茶餅。

老翁因對方在群組內催促他趕緊匯款，不然會被其他人捷足先登，而誤信對方的話。3月30日他到高雄市苓雅區中國信託銀行，臨櫃要匯款35萬元，行員得知老翁要投資，懷疑他可能受騙，趕緊請員警協助，勸阻老翁匯款。

高雄市警苓雅分局員警到場，查問老翁投資茶餅的來龍去脈，認為是「假投資真詐財」的話術，一查收款人帳戶分屬不同人的帳戶，而且還是台灣人的帳戶，其中還有帳戶已列詐騙警示帳戶，老翁才驚覺險些受騙，打住匯款，頻向警方及行員致謝。

張姓老翁（左）遇社群假美女慫恿投資普洱茶餅，行員趕緊勸她別匯款。記者林保光／翻攝
張姓老翁（左）遇社群假美女慫恿投資普洱茶餅，行員趕緊勸她別匯款。記者林保光／翻攝

詐騙集團 社群

延伸閱讀

高雄翁捧150萬欲匯正妹投顧師 警員這麼說讓他醒了

金門老伯遭騙欲購買比特幣 好在城警與行員及時攔阻

高雄前鎮火警 獨居老翁燒傷送醫

車手網路詐欺騙宜蘭老翁匯款不成 親自取款成甕中鱉

相關新聞

29歲女歌迷聽完五月天演唱會倒地 漏夜搶救恢復意識

天團五月天3月29日到4月3日期間，一連在高雄世運主場館舉辦4場演唱會，昨晚第2場仍吸引爆滿五迷聽唱；未料，演唱會順利結...

影／國道玩命飆行？他急變換車道 撞車後橫著走又360度轉回去

昨天深夜，張姓男子開車，行經國道1號北向38公里處，疑因車速過快變換車道不慎，衝撞內側車道一輛汽車，再向右橫越兩車道，撞...

影／餐敘完酒駕騎車返家 新北男自撞分隔島亡

新北市施姓男子，今天凌晨與友餐敘結束騎車返家，途中騎經三重區重新路五段往新莊方向，不慎自撞中央分隔島，當場人車摔飛落地，...

清明連假首日 嘉義台82轎車自撞護欄 女乘客無呼吸、男駕駛重傷

清明連假首日，嘉義縣鹿草鄉台82東西向18.7公里處，今早7點44分發生一起黑色轎車不明原因，疑自撞護欄，飛出欄外嚴重車...

投資普洱茶餅也成騙局 老翁遇正妹險遇詐

高雄張姓老翁在網路社群，接獲自稱「香港茶商」的女子加好友，對方1年來一再慫恿老翁投資普洱茶餅，稱短時間就可以獲得高額報酬...

影／台中Lexus男買早餐紅線違停被檢舉 嗆「我問老闆可停」遭網譏

台中市一名Lexus休旅車的車主，昨天將車違規停在北區一家早餐店前，有民眾前往拍照，該名車主還嗆聲「我問過店家了耶」，貼...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦