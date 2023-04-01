影／台中Lexus男買早餐紅線違停被檢舉 嗆「我問老闆可停」遭網譏
台中市一名Lexus休旅車的車主，昨天將車違規停在北區一家早餐店前，有民眾前往拍照，該名車主還嗆聲「我問過店家了耶」，貼文昨天在臉書社團公開後，車主行為遭網友嘲諷「罰單教育」、「笑死、交通法規是早餐店老闆定的嗎」，警方表示，全案未接獲報案，依規定最高可罰1200元。
鍾姓網友昨天在臉書社團「翻轉台灣交通違規交流平台」發文附照，表示一輛Lexus休旅車車主，將休旅車停在北區永興街、青島路三段的轉角路口，該處畫設紅線。
該名網友表示，上前要拍照檢舉時，車主詢問為何拍攝車輛，他告知該處不能停車，但車主反嗆「我問過車主了耶」，違規仍義正詞嚴的態度，讓人不敢苟同。
該名網友將過程放上社團公評，網友譏諷「就貴一點的停車費，盡量停」、「老闆挖坑給違規三寶跳進去」、「駕照拿去燒一燒啦，那個位子能不能停車，等你收到罰單就知道了」。
第二警分局表示，經查此案無報案記錄，但依網友提供照片顯示，該輛休旅車是停在禁止臨時停車處所，依道交條例規定，可罰600元以上，1200元以下罰鍰。
第二警分局提醒，民眾在道路上如發現交通違規停車情事，請直接撥打報案電話110檢舉，或可將相關違停資料檢據上網檢舉，分局將依相關違停態樣依法掣單舉發，以維護用路人權益。
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