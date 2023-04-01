影／高雄垃圾車迴轉騎士煞不住 整個人衝進後車斗險成垃圾

高雄一輛垃圾車前天行經仁武區水管路，在路口大迴轉，後方直行的藍姓機車騎士見狀，煞不住，直接撞上垃圾車後車斗，整個人衝上去，險變「垃圾」，後又掉下車，重摔在地左腿骨折，車禍影片被貼上臉書社團，網友笑指「完美達陣」。

臉書社團Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台昨深夜貼出一則「垃圾車無敵大迴轉」影片，影片地點在高雄仁武區水管路三段，只見影片中的垃圾車在路口直接迴轉，後方剛好一名機車騎士駛來，來不及反應，整個人撞上垃圾車後斗。

機車騎士當下衝上垃圾車後車斗，險掉進洞裡成「垃圾」，但後來掉下車，重摔落地。轄區仁武警分局警方獲報趕抵現場處理，救護員將受傷騎士送醫治療。

車禍影片貼出後，引發網友熱議，有網友笑稱：「完美達陣」、「免下車服務真好」；「直接裝進去了」；有網友則點出車禍關鍵原因說：「未禮讓直行車」。

轄區仁武警分局警方指出，經調查，52歲郭姓男子當天上午9時許，駕駛私人垃圾車，沿水管路三段快車道東向西行駛，迴轉往東行駛時，未注意及禮讓慢車道行進中的車輛，造成騎機車直行的20歲藍姓男子閃避不及發生碰撞車禍，導致藍左腿開放性骨折，全身有擦挫傷。