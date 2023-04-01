聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／高雄垃圾車迴轉騎士煞不住 整個人衝進後車斗險成垃圾
高雄一輛垃圾車前天行經仁武區水管路，在路口大迴轉，後方直行的藍姓機車騎士見狀，煞不住，直接撞上垃圾車後車斗，整個人衝上去，險變「垃圾」，後又掉下車，重摔在地左腿骨折，車禍影片被貼上臉書社團，網友笑指「完美達陣」。
臉書社團Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台昨深夜貼出一則「垃圾車無敵大迴轉」影片，影片地點在高雄仁武區水管路三段，只見影片中的垃圾車在路口直接迴轉，後方剛好一名機車騎士駛來，來不及反應，整個人撞上垃圾車後斗。
機車騎士當下衝上垃圾車後車斗，險掉進洞裡成「垃圾」，但後來掉下車，重摔落地。轄區仁武警分局警方獲報趕抵現場處理，救護員將受傷騎士送醫治療。
車禍影片貼出後，引發網友熱議，有網友笑稱：「完美達陣」、「免下車服務真好」；「直接裝進去了」；有網友則點出車禍關鍵原因說：「未禮讓直行車」。
轄區仁武警分局警方指出，經調查，52歲郭姓男子當天上午9時許，駕駛私人垃圾車，沿水管路三段快車道東向西行駛，迴轉往東行駛時，未注意及禮讓慢車道行進中的車輛，造成騎機車直行的20歲藍姓男子閃避不及發生碰撞車禍，導致藍左腿開放性骨折，全身有擦挫傷。
藍經救護員送往義大醫院急救，目前仍住院中；警方指，雙方均無酒駕行為，研判垃圾車郭姓司機違反道路交通管理處罰條例第49條1項5款規定，迴車前未依規定暫停注意來車，對郭開出可罰600元以上1800元以下罰鍰；詳細肇責由警方進一步釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言