林口小貨車自撞護欄 車毀駕駛骨折肇因待查

新北市廖姓男子今天早上駕駛一輛小貨車，行經台15線20.5公里處，自撞路旁護欄，當場車毀、人卡車內動彈不得。消防人員獲報趕抵，使用破壞器材救出廖男，檢視他手腳骨折、身體多處擦挫傷，送醫急救沒有生命危險。廖男抽血酒測值待驗，事故原因有待調查釐清。

經調查，廖姓男子（30歲）今天上午7時26分左右，獨自駕駛一輛小貨車，沿著新北市林口區台15線往桃園方向行駛，途中行經20.5公里與蘆竹交界，突然人車失控自撞路旁護欄，強大撞擊力，導致小貨車整輛車體嚴重變形毀損，廖男一度卡困車內動彈不得。