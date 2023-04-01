林口小貨車自撞護欄 車毀駕駛骨折肇因待查
新北市廖姓男子今天早上駕駛一輛小貨車，行經台15線20.5公里處，自撞路旁護欄，當場車毀、人卡車內動彈不得。消防人員獲報趕抵，使用破壞器材救出廖男，檢視他手腳骨折、身體多處擦挫傷，送醫急救沒有生命危險。廖男抽血酒測值待驗，事故原因有待調查釐清。
經調查，廖姓男子（30歲）今天上午7時26分左右，獨自駕駛一輛小貨車，沿著新北市林口區台15線往桃園方向行駛，途中行經20.5公里與蘆竹交界，突然人車失控自撞路旁護欄，強大撞擊力，導致小貨車整輛車體嚴重變形毀損，廖男一度卡困車內動彈不得。
新北市消防局獲報派員迅速趕抵，經使用破壞器材把人救出，檢視廖男雙腿雙手骨折、身體多處擦挫傷，緊急送醫急救，所幸沒有生命危險，肇事駕駛抽血檢驗，釐清有無酒駕，至於確切肇事原因及責任歸屬，有待後續警方調查釐清。
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